Alexander Zverev heeft dinsdag met speels gemak de halve finales op Roland Garros bereikt. De nummer zes van de wereld had in Parijs geen kind aan de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

De 24-jarige Zverev rekende in iets meer dan anderhalf uur af met de drie jaar jongere Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereld: 6-4, 6-1 en 6-1. De Duitser verloor in de eerste set weliswaar drie keer zijn servicegame, maar Davidovich Fokina werd in het eerste bedrijf liefst vier keer gebroken.

In de hele wedstrijd won de Spanjaard slechts drie van zijn twaalf servicegames en sloeg hij ook nog eens 37 onnodige fouten, 22 meer dan Zverev. De verliezend US Open-finalist van 2020 noteerde ook meer winners op het Court Philippe-Chatrier.

Ondanks zijn kansloze uitschakeling kan Davidovich Fokina Roland Garros met opgeheven hoofd verlaten, want vorig jaar strandde hij al in de tweede ronde en dat was tot deze editie zijn beste resultaat ooit in Parijs. Dit jaar was Davidovich Fokina in de tweede ronde nipt te sterk voor de Nederlander Botic van de Zandschulp.

Zverev staat pas voor de derde keer in zijn carrière in de halve finales van een Grand Slam-toernooi en het is pas de eerste keer dat hem dat lukt op Roland Garros. In 2018 en 2019 strandde 'Sascha' in de kwartfinales en vorig jaar was de vierde ronde het eindstation op het Franse gravel.

Voor een plek in de finale wacht Zverev een krachtmeting met Daniil Medvedev of Stéfanos Tsitsipás, die rond 21.00 uur tegen elkaar spelen. De andere affiches in de kwartfinales zijn Novak Djokovic-Matteo Berrettini en Rafael Nadal-Diego Schwartzman.