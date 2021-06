Stéfanos Tsitsipás heeft dinsdagavond voor de tweede keer in zijn loopbaan de halve finales van Roland Garros bereikt. De Griek was in drie sets te sterk voor Daniil Medvedev, die mede door een onderhandse service op matchpoint verloor, en treft Alexander Zverev voor een plek in de eindstrijd.

De 22-jarige Tsitsipás had 2 uur en 23 minuten nodig om de drie jaar oudere Medvedev te verslaan: 6-3, 7-6 (3) en 7-5. Tsitsipás profiteerde met name van de vele onnodige fouten (44) van zijn Russische opponent, die bovendien niet effectief omging met zijn breakpoints.

In de derde set leek Medvedev de spanning terug te brengen en leidde hij met 4-2, maar Tsitsipás toonde veerkracht met een love break op 3-4. Op 5-6 moest Medvedev zijn servicegame behouden om een tiebreak af te dwingen, maar uitgerekend op matchpoint besloot de Rus uit het niets onderhands te serveren en naar het net te lopen. Tsitsipás liet zich niet verrassen en trok het duel met een simpele winner naar zich toe.

Het is de vierde keer dat Tsitsipás in de halve finales van een Grand Slam-toernooi staat en het tweede jaar op rij dat hem dat op Roland Garros lukt. Vorig jaar dolf de huidige nummer vijf van de wereld in Parijs in een vijfsetter het onderspit tegen Novak Djokovic, die vervolgens de finale van Rafael Nadal verloor.

Medvedev deed het dit jaar een stuk beter dan gebruikelijk op Roland Garros, waar hij in de laatste vier jaar telkens in de eerste ronde werd uitgeschakeld. De mondiale nummer twee stond al twee keer in de finale van een Grand Slam-toernooi, maar op de US Open van 2019 en de Australian Open van dit jaar ging hij in de eindstrijd ten onder.

Tsitsipás kan voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een Grand Slam-toernooi bereiken, maar hij moet dan eerst zien af te rekenen met Zverev. De nummer zes van de wereld had in zijn kwartfinale in Parijs geen kind aan de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Daniil Medvedev was niet opgewassen tegen Stéfanos Tsitsipás in de kwartfinales. Daniil Medvedev was niet opgewassen tegen Stéfanos Tsitsipás in de kwartfinales. Foto: AFP

Zverev binnen twee uur klaar met Davidovich Fokina

De 24-jarige Zverev rekende in iets meer dan anderhalf uur af met de drie jaar jongere Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereld: 6-4, 6-1 en 6-1. De Duitser verloor in de eerste set weliswaar drie keer zijn servicegame, maar Davidovich Fokina werd in het eerste bedrijf liefst vier keer gebroken.

In de hele wedstrijd won de Spanjaard slechts drie van zijn twaalf servicegames en sloeg hij ook nog eens 37 onnodige fouten, 22 meer dan Zverev. De verliezend US Open-finalist van 2020 noteerde ook meer winners op het Court Philippe-Chatrier.

Ondanks zijn kansloze uitschakeling kan Davidovich Fokina Roland Garros met opgeheven hoofd verlaten, want vorig jaar strandde hij al in de tweede ronde en dat was tot deze editie zijn beste resultaat ooit in Parijs. Dit jaar was Davidovich Fokina in de tweede ronde nipt te sterk voor de Nederlander Botic van de Zandschulp.

Zverev staat pas voor de derde keer in zijn carrière in de halve finales van een Grand Slam-toernooi en het is pas de eerste keer dat hem dat lukt op Roland Garros. In 2018 en 2019 strandde 'Sascha' in de kwartfinales en vorig jaar was de vierde ronde het eindstation op het Franse gravel.

De andere affiches in de kwartfinales bij de mannen zijn Novak Djokovic-Matteo Berrettini en Rafael Nadal-Diego Schwartzman.