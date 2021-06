Lesley Pattinama-Kerkhove heeft dinsdag niet voor een stunt kunnen zorgen in de tweede ronde van het grastoernooi in het Engelse Nottingham. De Zeeuwse verloor in twee sets van de als eerste geplaatste Johanna Konta: 6-1 en 6-3.

De 29-jarige Pattinama-Kerkhove verloor in de eerste set drie van haar vier servicegames en was niet opgewassen tegen de eerste opslag van Konta. In het tweede bedrijf slaagde de Nederlandse erin een break te plaatsen, maar ze was zelf niet stabiel genoeg op haar eigen service om haar Britse opponente aan het wankelen te brengen.

In haar openingspartij in Nottingham was Pattinama-Kerkhove afgelopen zondag nog te sterk voor de Australische Maddison Inglis, de nummer 135 van de wereld. Het was voor het eerst sinds 2018 dat de Nederlandse een wedstrijd in het hoofdschema van een WTA-toernooi won.

Onlangs deed Pattinama-Kerkhove nog mee aan het kwalificatietoernooi voor Roland Garros. De mondiale nummer 177 had drie zeges nodig om zich voor het eerst in haar carrière voor het hoofdschema in Parijs te plaatsen, maar ze ging al in de eerste ronde onderuit tegen de Zwitserse Susan Bandecchi.

Pattinama-Kerkhove kwam in april ook nog in actie namens het Nederlandse team in de Billie Jean King Cup. Ze verving op de tweede wedstrijddag tegen China de geblesseerde Kiki Bertens, maar ging in een driesetter onderuit tegen Wang Xiyu.

De dertigjarige Konta, die in haar carrière al eens de halve finales op de Australian Open, Roland Garros én Wimbledon bereikte, wacht in de achtste finales van het grastoernooi in Nottingham een krachtmeting met de Oekraïense Kateryna Kozlova.