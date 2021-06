Tamara Zidansek heeft dinsdag voor het eerst in haar carrière de halve finales op Roland Garros bereikt. De Sloveense nummer 85 van de wereld was in de kwartfinale na een adembenemende derde set met 7-5, 4-6 en 8-6 te sterk voor de Spaanse Paula Badosa.

In de eerste set van de wedstrijd waren liefst zeven breaks te noteren, waarvan die van Zidansek op 6-5 beslissend was. In de tweede set deed Badosa op 4-4 hetzelfde, waardoor de partij naar een derde set ging.

In die derde set werd Zidansek in de eerste game meteen gebroken, maar ze herstelde op 1-2 het evenwicht. Vervolgens hielden beide speelsters vier keer hun servicegame.

Op 6-6 overleefde Zidansek drie breakpoints in een game die liefst vijf keer naar deuce ging. Daarmee deelde Zidansek een mentale klap uit die Badosa niet meer te boven kwam. Ze brak Badosa en sleepte daarmee het razendspannende duel uit het vuur.

Zidansek deed al twee keer eerder mee aan Roland Garros, maar kwam nooit voorbij de eerste ronde. Dit jaar verraste ze in haar openingswedstrijd de Canadese Bianca Andreescu, de nummer zeven van de wereld.

In de halve finales neemt Zidansek het donderdag op tegen de Kazachse nummer 22 van de wereld Jelena Rybakina of de Russische mondiale nummer 32 Anastasia Pavlyuchenkova, die later op dinsdag tegenover elkaar staan in Parijs.