Tamara Zidansek en Anastasia Pavlyuchenkova hebben dinsdag voor het eerst in hun carrière de halve finales op Roland Garros bereikt. Zidansek was na een adembenemende derde set met 7-5, 4-6 en 8-6 te sterk voor de Spaanse Paula Badosa en Pavlyuchenkova schudde Elena Rybakina van zich af: 6-7 (2), 6-2 en 9-7.

In de eerste set van de wedstrijd tussen Zidansek en Badosa vielen liefst zeven breaks te noteren, waarvan die van Zidansek op 6-5 beslissend was. In de tweede set deed Badosa op 4-4 hetzelfde, waardoor de partij naar een derde set ging.

In die derde set werd Zidansek in de eerste game meteen gebroken, maar de Sloveense nummer 85 van de wereld herstelde op 1-2 het evenwicht. Vervolgens hielden beide speelsters vier keer hun servicegame.

Op 6-6 overleefde Zidansek drie breakpoints in een game die liefst vijf keer naar deuce ging. Daarmee deelde Zidansek een mentale klap uit die Badosa niet meer te boven kwam. Ze brak Badosa en sleepte daarmee het spannende duel uit het vuur.

Zidansek deed al twee keer eerder mee aan Roland Garros, maar kwam nooit voorbij de eerste ronde. Dit jaar verraste ze in haar openingswedstrijd de Canadese Bianca Andreescu, de nummer zeven van de wereld.

In de halve finales neemt Zidansek het donderdag op tegen Pavlyuchenkova, de nummer 32 van de wereld. De Russin had 2,5 uur nodig om de Kazachse nummer 22 van de wereld Rybakina te verslaan. De twee vormen woensdag een duo in de kwartfinales van het dubbelspel.

Tamara Zidansek staat voor het eerst in haar loopbaan in de halve finales van Roland Garros. Foto: AFP

Pavlyuchenkova wint dankzij dubbele fout op matchpoint

Net als bij Zidansek-Badosa was er bij Pavlyuchenkova-Rybakina een derde set nodig om een beslissing te brengen en duurde het lang voordat een van de twee speelsters capituleerde. Uiteindelijk was het Rybakina, in de hele wedstrijd goed voor 43 onnodige fouten, die op 7-8 een matchpoint moest toestaan en vervolgens op dat beslissende moment een dubbele fout sloeg.

De 29-jarige Pavlyuchenkova bereikte nooit eerder de halve finales van een Grand Slam-toernooi. De Russin stootte wel al drie keer door tot de kwartfinales op de Australian Open en ze haalde ook al eens de laatste acht op Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

De pas 21-jarige Rybakina was bezig aan het beste Grand Slam-toernooi in haar nog prille loopbaan. De Kazachse kwam op de vier grote toernooien slechts één keer eerder verder dan de tweede ronde en dat was op de Australian Open van 2020, waar ze in de derde ronde werd uitgeschakeld.

In het gemengd dubbelspel zijn Wesley Koolhof en Demi Schuurs er niet in geslaagd om de finale te bereiken. Het Nederlandse duo ging in de halve eindstrijd onderuit tegen de Russin Elena Vesnina en dier landgenoot Aslan Karatsev: 6-4 en 6-1.

Het Russische duo maakte in de eerste set het verschil met een break op 5-4. In het tweede bedrijf pakten Koolhof en Schuurs slechts dertien punten en liepen Vesnina en Karatsev simpel uit naar de overwinning.