Rafael Nadal snapt er niets van dat de organisatie van Roland Garros maandag het kunstlicht al aandeed terwijl de zon nog scheen. De Spanjaard had er veel last van tijdens zijn gewonnen achtste finale tegen de Italiaan Jannik Sinner (7-5, 6-3, 6-0).

"Ik vond dat de lichten te vroeg aan waren. Ik had er last van en ik weet niet waarom ze dat deden. We hebben altijd zonder licht gespeeld, ook tot negen uur 's avonds", vertelde de dertienvoudig winnaar van Roland Garros op de persconferentie na zijn partij.

"Ze zeggen dat het voor de televisie is. Maar we hebben altijd televisie gehad, ook voordat de lichten aangingen. Ik heb veel wedstrijden hier gezien en de kwaliteit van het beeld was altijd heel goed zonder licht. Ik weet dus niet waarom we de lichten aan hebben als het de spelers hindert."

De organisatie van Roland Garros maakt sinds 2020 gebruik van kunstlicht, zodat wedstrijden 's avonds niet meer onderbroken hoeven te worden omdat het donker wordt. Sinds dit jaar zijn alle wedstrijdbanen voorzien van kunstlicht en worden er voor het eerst ook avondwedstrijden op het toernooi ingepland.

Rafael Nadal viert het bereiken van de kwartfinales na de zege op Jannik Sinner. Rafael Nadal viert het bereiken van de kwartfinales na de zege op Jannik Sinner. Foto: Getty Images

'Wist dat het een zware wedstrijd kon worden'

Over de wedstrijd zelf was de 35-jarige Nadal wel te spreken. "Ik speelde tegen een hele goede speler die een grote toekomst heeft", zei hij over de negentienjarige Sinner. "Ik wist dat het een zware wedstrijd kon worden. Ik ben blij dat ik in drie sets heb gewonnen, ik heb gedaan wat ik moest doen."

Nadal, die nu op Roland Garros 35 sets op rij heeft gewonnen, ontmoet in de kwartfinale met de Argentijn Diego Schwartzman de mondiale nummer tien van de wereld. In de halve finales lonkt een clash met Novak Djokovic, de leider van de ATP-ranking.

Als Nadal voor de vijfde keer op rij Roland Garros wint, dan gaat hij zijn grote rivaal Roger Federer voorbij op de lijst van meeste Grand Slam-titels. Beiden staan nu nog op twintig titels. Federer trok zich zondag terug op Roland Garros om zijn knie wat meer rust te geven.