Coco Gauff heeft maandag de kwartfinales van Roland Garros bereikt door Ons Jabeur kinderlijk eenvoudig opzij te zetten. De pas zeventienjarige Amerikaanse is de jongste speelster sinds 2006 die zich bij de laatste acht voegt in Parijs. In het dubbelspel bij het rolstoeltennis prolongeerden Diede de Groot en Aniek van Koot hun titel.

Gauff liet in haar vierderondepartij geen spaan heel van Jabeur, de nummer 26 van de wereld. Het toptalent gunde de 26-jarige Tunesische geen enkel breakpoint en had slechts 55 minuten nodig om zich bij de laatste acht te voegen: 6-3 en 6-1.

De laatste keer dat zo'n jonge speelster de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi haalde, was vijftien jaar geleden. De Tsjechische Nicole Vaidisová reikte toen tot de laatste vier op Roland Garros en dat was tevens haar eindstation.

Het is de tweede keer dat Gauff meedoet aan Roland Garros. Bij haar eerste deelname in Parijs vorig jaar strandde de revelatie al in de tweede ronde. Gauff kende een uitstekende voorbereiding, want de nummer 25 van de wereld won eind mei het graveltoernooi in Parma. Dat was de tweede WTA-titel in haar nog prille loopbaan.

Gauffs doorbraak kwam n de zomer van 2019, toen ze op vijftienjarige leeftijd uit het niets via het kwalificatietoernooi van Wimbledon de achtste finales bereikte op het 'heilige gras' in Londen. In 2020 evenaarde ze die prestatie op de Australian Open. Dit is haar beste resultaat ooit op een Grand Slam.

Coco Gauff rekende binnen 55 minuten af met Ons Jabeur. Coco Gauff rekende binnen 55 minuten af met Ons Jabeur. Foto: AFP

Krejcíková gunt Stephens slechts twee games

Voor een plek in de halve finales op Roland Garros neemt Gauff het op tegen Barbora Krejcíková. De 25-jarige Tsjechische had geen kind aan de Amerikaanse Sloane Stephens, de verliezend finalist van 2018: 6-2 en 6-0.

Krejcíková is net als Gauff bezig aan haar beste Grand Slam-toernooi ooit, want ze kwam op de vier majors nooit verder dan de achtste finales. Het lukte haar slechts één keer eerder om de vierde ronde van een Grand Slam te halen en dat was vorig jaar eveneens op Roland Garros.

De 28-jarige Stephens leek zich in Parijs weer op te richten na moeizame jaren. Ze won in 2017 de US Open en bereikte een jaar later de finale op Roland Garros, maar daarna kwam ze nooit meer verder dan de laatste acht en zakte ze weg uit de wereldtop.

Sofia Kenin, de verliezend finaliste van vorig jaar, strandt in de achtste finales op Roland Garros. Sofia Kenin, de verliezend finaliste van vorig jaar, strandt in de achtste finales op Roland Garros. Foto: Getty Images

Als vierde geplaatste Kenin onderuit tegen Sakkari

De als vierde geplaatste Sofia Kenin strandde in de achtste finales in Parijs. De 22-jarige Amerikaanse ging onderuit tegen Maria Sakkari uit Griekenland. Het werd 6-1 en 6-3

Kenin, vorig jaar nog verliezend finaliste op Roland Garros, had weinig te vertellen op Court Suzanne-Lenglen. Na 26 minuten had ze de eerste set verloren en nog geen drie kwartier later was de wedstrijd al voorbij.

De 25-jarige Sakkari, als zeventiende geplaatst in Parijs, neemt het in haar volgende partij op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Marta Kostyuk uit Oekraïne en de Poolse Iga Swiatek. Die wedstrijd staat later op maandag nog op het programma.

Vierde titel De Groot en Van Koot

De Groot en Van Koot waren in de finale van het dubbelspel bij het rolstoeltennis met 6-3 en 6-4 te sterk voor het Japans-Britse duo Yui Kamiji en Jordanne Whiley.

Het is het vierde jaar op rij dat het Nederlandse duo het Grand Slam-toernooi in Parijs wint. Zondag kroonde De Groot zich al voor de tweede keer tot kampioen in het enkelspel in Parijs, ook toen door Kamiji te verslaan. Het was de tiende Grand Slam-titel voor de speelster uit Alphen aan den Rijn.