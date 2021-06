Serena Williams kan leven met haar nederlaag in de achtste finales van Roland Garros. De 39-jarige Amerikaanse liet zich zondag op het gravel in Parijs verrassen door Elena Rybakina uit Kazachstan.

"Ik bevind me in een veel betere positie dan voor het toernooi", is Williams, die Roland Garros in 2002, 2013 en 2015 won, cryptisch na haar nederlaag. De 23-voudig Grand Slam-winnares verloor met 3-6 en 5-7 van Rybakina, de nummer 22 van de wereld.

Voorafgaand aan het Grand Slam-toernooi had Williams al geen hoge verwachtingen van haar optreden in Parijs. Op de graveltoernooien van Rome en Parma werd de mondiale nummer acht vroegtijdig uitgeschakeld.

"Ik was bezig om überhaupt al een wedstrijd te winnen, omdat het een heel lastig gravelseizoen voor mij was", erkende ze. "Hoewel ik dol op gravel ben, dacht ik: als ik maar een partij kan winnen. Dat was de instelling waarmee ik naar het toernooi kwam."

Door haar uitschakeling miste Williams weer een kans om het Grand Slam-record van Margaret Court (24 titels) te evenaren. Ze ontkrachtte geruchten dat ze voor het laatst op Roland Garros actief was. "Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik denk aan een hoop andere dingen en zeker niet daaraan."

Serena Williams verloor in twee sets van Elena Rybakina. Serena Williams verloor in twee sets van Elena Rybakina. Foto: Pro Shots

Rybakina: 'Toen ik klein was, keek ik naar haar op tv'

De 21-jarige Rybakina is trots op haar overwinning op Williams. "Ik ben zo blij met mijn partij van vandaag", jubelde ze. "Natuurlijk verwachtte ik er niets van toen ik de baan betrad. Ik volgde gewoon een bepaald plan dat ik met mijn coach heb besproken en dat is vandaag geslaagd."

De Kazachse was pas enkele maanden oud toen Williams op de US Open in 1999 haar eerste Grand Slam-titel veroverde. "Toen ik klein was, keek ik natuurlijk naar haar wedstrijden op tv. Ze heeft zoveel Grand Slam-titels", vertelde ze.

"Ik had totaal geen verwachtingen, want op tv is het heel anders dan op de baan. Ik wist dat het lastig werd om haar service te retourneren, maar ik was er klaar voor."

Rybakina bereikte voor het eerst de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Daarin neemt ze het op tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova, de nummer 32 van de wereld.