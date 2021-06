Victoria Azarenka heeft zondag forse kritiek geuit op de organisatie van Roland Garros. De tweevoudig Grand Slam-winnares vindt dat de mannen en vrouwen niet gelijk worden behandeld door de Franse tennisbond.

De 31-jarige Azarenka wijst in haar kritiek op de wedstrijden die dit jaar voor het eerst laat op de avond worden gepland. Serena Williams en de Roemeense Irina-Camelia Begu hadden deze week weliswaar de primeur, maar de zes andere wedstrijden in de avondsessie tot dusver waren partijen in het mannenenkelspel.

"Wat me zorgen baart, is dat de Franse tennisbond altijd naar het prijzengeld wijst als het gaat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het prijzengeld is inderdaad gelijk, maar op alle andere vlakken is dat zeker niet zo. Dat is teleurstellend", zei Azarenka na haar nederlaag tegen Anastasia Pavlyuchenkova in de vierde ronde.

In tegenstelling tot de Australian Open en de US Open plant Roland Garros 'slechts' één wedstrijd laat op de avond. Overigens is de avondpartij het enige duel in Parijs waar geen publiek bij mag zijn, omdat er in de Franse hoofdstad nog altijd een avondklok geldt.

Dit jaar worden er voor het eerst wedstrijden laat in de avond gespeeld op Roland Garros. Foto: AFP

Azarenka wijst op controverse in 2019

Azarenka vindt vooral dat de Franse tennisbond met de indeling van het speelschema aantoont niet van het verleden te hebben geleerd. Zo was er in 2019 veel kritiek dat de twee halve finales bij de vrouwen niet op het centercourt werden gespeeld, terwijl de mannen wel op de hoofdbaan mochten uitkomen.

"Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden te noemen om mijn punt duidelijk te maken", aldus Azarenka. "Misschien moeten er eens mensen verantwoordelijk worden gehouden in plaats van dat er direct naar het prijzengeld wordt gewezen in deze discussie. Als mij in de toekomst ooit wordt gevraagd om een avondwedstrijd te spelen, zou dat al een stap in de goede richting zijn."

De kritiek van Azarenka lijkt direct effect te sorteren, want titelverdedigster Iga Swiatek mag maandag haar vierderondepartij tegen de Oekraïense Marta Kostyuk rond 21.00 uur spelen op het Court Philippe-Chatrier.