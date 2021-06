Serena Williams is er zondag niet in geslaagd de kwartfinales van Roland Garros te bereiken. De Amerikaanse was niet opgewassen tegen Elena Rybakina en krijgt in Parijs geen kans meer om het Grand Slam-record van Margaret Court te evenaren.

De 39-jarige Williams noteerde een teleurstellend eerste servicepercentage van 57 en werd vijf keer gebroken op Court Philippe-Chatrier. De achttien jaar jongere Rybakina, de nummer 22 van de wereld, sloeg bovendien zes onnodige fouten minder en zes winners meer dan de ervaren Amerikaanse en zegevierde in 6-3 en 7-5.

Het was voor het eerst sinds 2018 dat Williams in de vierde ronde van Roland Garros stond. De drievoudig winnares hoopte voor het eerst sinds 2016 de finale te bereiken in Parijs. Dat leek mede door de vroege exit van wereldtoppers als Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Elina Svitolina en Bianca Andreescu en de afwezigheid van Simona Halep haalbaarder dan normaal, maar Williams kon niet boven zichzelf uitstijgen.

De focus van Williams ligt in de herfst van haar carrière vooral op de Grand Slam-toernooien. Ze heeft nog maar één titel nodig om het record van de Australische tennislegende Court te evenaren.

De inmiddels 78-jarige Court veroverde in haar loopbaan 24 majortitels, één meer dan Williams, die haar laatste vier Grand Slam-finales verloor. Op Wimbledon (28 juni-11 juli) krijgt Williams een nieuwe kans om het record deels op haar naam te krijgen.

Serena Williams liet zich in de vierde ronde verrassen. Serena Williams liet zich in de vierde ronde verrassen. Foto: AFP

Rybakina bezig aan haar beste Grand Slam-toernooi ooit

De 21-jarige Rybakina is bezig aan de beste Grand Slam in haar nog prille loopbaan. Ze kwam voorheen nooit verder dan de derde ronde op een van de vier grote toernooien. In de kwartfinales neemt de Kazachse het op tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova, die Victoria Azarenka in drie sets versloeg.

De 31-jarige Azarenka won nog wel de openingsset, maar leverde daarna te vaak haar eigen opslag in om aanspraak te kunnen maken op de overwinning: 7-5, 3-6 en 2-6. De tweevoudig Grand Slam-winnares kwam voor het eerst sinds 2013 verder dan de derde ronde op Roland Garros.

Net als Rybakina en Pavlyuchenkova voegde Tamara Zidansek zich bij de laatste acht. Ze won in twee sets van Sorana Cîrstea (7-6 (4) en 6-1) en is de eerste Sloveense tennisster die op een Grand Slam de kwartfinales heeft bereikt.

Zidansek speelt in die kwartfinale tegen Paula Badosa. De 23-jarige Spaanse versloeg Markéta Vondrousová met 6-4, 3-6 en 6-2.