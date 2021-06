Roger Federer heeft zich zondag teruggetrokken uit Roland Garros. De Zwitser, die zich in de nacht van zaterdag op zondag nog plaatste voor de vierde ronde in Parijs, geeft met het oog op het grasseizoen de voorkeur aan een rustperiode.

"Na goed overleg met mijn team heb ik besloten mij terug te trekken uit Roland Garros. Na twee knieoperaties en een jaar lang revalideren is het belangrijk om naar mijn lichaam te luisteren. Ik moet ervoor zorgen dat ik niet te snel ga", zo laat Federer zondag weten in een statement.

De 39-jarige Federer zou maandag in de vierde ronde spelen tegen Matteo Berrettini, maar de Italiaan gaat dus zonder in actie te komen door naar de kwartfinales. Hij speelt dan tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Novak Djokovic en Lorenzo Musetti.

De organisatie van Roland Garros vindt het besluit van Federer jammer, maar wenst de toernooiwinnaar van 2009 het beste met het oog op de rest van het seizoen. "We zijn allemaal heel blij dat we Federer weer in actie hebben gezien in Parijs."

Roger Federer bereikte in de nacht van zaterdag op zondag nog de vierde ronde. Roger Federer bereikte in de nacht van zaterdag op zondag nog de vierde ronde. Foto: Getty Images

Federer: 'Geen mooier gevoel dan terugkeren op de baan'

Federer won op Roland Garros van achtereenvolgens Denis Istomin, Marin Cilic en Dominik Köpfer. "Ik ben superblij dat ik drie wedstrijden heb kunnen spelen. Er is geen mooier gevoel dan terugkeren op de baan", aldus Federer.

Roland Garros was voor Federer pas zijn derde toernooi sinds zijn terugkeer. Federer gaf voor de Grand Slam in Parijs al aan zich vooral te richten op het grasseizoen.

Federer, de huidige nummer acht van de wereld, hoopt hoge ogen te kunnen gooien op Wimbledon, waar hij al acht keer de beste was. Wimbledon begint op 28 juni.