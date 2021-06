Naomi Osaka is blij met alle steunbetuigingen die ze heeft gekregen als gevolg van haar besluit zich terug te trekken van Roland Garros. De Japanse creëerde veel ophef door niet met de pers te praten in Parijs en besloot al snel het graveltoernooi te verlaten.

"Ik wil iedereen bedanken voor alle steunbetuigingen. Ik heb niet veel op mijn telefoon gekeken de laatste tijd, maar ik wilde jullie laten weten dat ik het allemaal enorm waardeer", aldus Osaka op Instagram.

De 23-jarige Osaka kondigde voor Roland Garros aan niet met de pers te praten in Parijs. Volgens haar is er te weinig aandacht voor de mentale toestand van sporters en maken verplichte gesprekken met de pers dat alleen maar erger. Osaka won nog wel haar eersterondepartij, maar trok zich vanwege de ontstane ophef alsnog terug.

De actie van Osaka leverde een hoop wisselende reacties op. In eerste instantie was er kritiek van onder anderen Rafael Nadal en Novak Djokovic op haar keuze om niet met de pers te praten. Nadat Osaka zich had teruggetrokken, kwam er steun van de vier Grand Slam-toernooien, autocoureur Lewis Hamilton en ook Djokovic.

"Iedereen die me kent, weet dat ik introvert ben en dat ik bij toernooien vaak een koptelefoon draag die me helpt tegen mijn sociale angst. Ik heb die angst ook altijd als ik met de wereldpers moet praten. Het maakt me altijd nerveus en gestrest", zei Osaka eerder al als toelichting op haar keuze om niet met de pers te praten.

Osaka sloot haar verklaring toen af door te zeggen dat ze op termijn alsnog met de beleidsbepalers in het tennis in gesprek wil om "dingen te verbeteren voor de spelers, de pers en de fans". Het is niet duidelijk wanneer Osaka weer op de baan in actie komt.