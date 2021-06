Alexander Zverev heeft zondagavond zeer overtuigend de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De Duitser was in Parijs in drie sets te sterk voor Kei Nishikori. Daniil Medvedev en Stéfanos Tsitsipás voegden zich ten koste van respectievelijk Cristian Garín en Pablo Carreño Busta bij de laatste acht.

De 24-jarige Zverev had weinig te duchten van de zeven jaar oudere Nishikori en gunde de Japanner slechts zes games op het Court Philippe-Chatrier: 6-4, 6-1 en 6-1. Nishikori werd acht keer gebroken door Zverev en eindigde de wedstrijd met 36 onnodige fouten.

Met zijn simpele zege op Nishikori evenaarde Zverev zijn beste resultaat ooit op Roland Garros. De nummer zes van de wereld haalde in 2018 en 2019 eveneens de kwartfinales in Parijs. Om voor het eerst de laatste vier te bereiken, moet Zverev zien af te rekenen met Alejandro Davidovich Fokina.

De 22-jarige Spanjaard bereikte de kwartfinales door de Argentijn Federico Delbonis in vier sets te verslaan: 6-4, 6-4, 4-6 en 6-4. Davidovich Fokina, in de tweede ronde nog nipt te sterk voor Botic van de Zandschulp, voegde zich voor het eerst in zijn loopbaan bij de laatste acht van een Grand Slam-toernooi.

Medvedev en Tsitsipás treffen elkaar in kwartfinales

De 25-jarige Medvedev had het alleen in de laatste set lastig met Garín, maar liet zich ondanks een break achterstand niet verrassen: 6-2, 6-1 en 7-5. Medvedev staat voor het eerst in de kwartfinales op Roland Garros. In zijn eerste vier deelnames verloor hij telkens in de eerste ronde.

Medvedev, de nummer twee van de wereld, speelt voor een plek in de halve finales tegen Tsitsipás. De Griek rekende met bijna dezelfde cijfers af met Carreño Busta: 6-3, 6-2 en 7-5. Tsitsipás bereikte vorig jaar nog de halve finale in Parijs.

Naast Medvedev en Tsitsipás is ook Matteo Berrettini zeker van een plek bij de laatste acht. De Italiaan hoefde daar echter niet voor te spelen, want tegenstander Roger Federer besloot zondag om zich terug te trekken uit Roland Garros.

Schuurs en Koolhof naar halve finales gemengd dubbel

In het gemengd dubbel slaagden Demi Schuurs en Wesley Koolhof erin ten koste van de Chileense Alexa Guarachi en de Engelsman Neal Skupski de halve finales te halen. Het werd 4-6, 6-3 en 10-5 voor het Nederlandse duo.

De 27-jarige Schuurs is sowieso op dreef, want ze doet met de Amerikaanse Nicole Melichar ook nog mee om de titel in het vrouwendubbelspel.

Robin Haase werd uitgeschakeld in het mannendubbelspel. De Nederlander verloor met Jan-Lennard Struff in de achtste finales van het Franse duo Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut: 0-6, 6-3 en 7-6 (5).

Ook voor Matwé Middelkoop is Roland Garros voorbij. Middelkoops partner Marcelo Arévalo was niet fit genoeg om te spelen, waardoor het duo zich moest terugtrekken.