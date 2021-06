Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zondag voor de tweede keer in haar loopbaan Roland Garros gewonnen. De Nederlandse pakte daarmee al haar tiende Grand Slam-titel in vier jaar tijd.

De 24-jarige De Groot was in de finale in Parijs in twee sets te sterk voor de drie jaar oudere Japanse Yui Kamiji: 6-4 en 6-3. In de halve finales had De Groot al landgenote Aniek van Koot verslagen (6-1 en 6-1).

De Groot, de nummer een van de wereld bij de rolstoeltennissters, was eerder dit jaar op de Australian Open ook al in de finale te sterk voor Kamiji, de nummer twee van de ranking.

De in Woerden geboren De Groot doet sinds 2017 mee aan de grote toernooien bij de rolstoeltennissters en won sindsdien tien van de zeventien Grand Slams waaraan ze deelnam. Ze haalde in totaal dertien keer de finale.

De Groot was drie keer de beste op de Australian Open (2018, 2019 en 2021), twee keer op Wimbledon (2017 en 2018), drie keer op de US Open (2018, 2019 en 2020) en nu dus ook twee keer op Roland Garros (2019 en 2021).

Vorig jaar werd De Groot nog in de halve finales uitgeschakeld op Roland Garros.