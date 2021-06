Roger Federer overweegt zich terug te trekken op Roland Garros, hoewel hij zaterdag de laatste zestien heeft bereikt na een zware viersetter tegen Dominik Köpfer. De Zwitserse veteraan heeft nog altijd last van zijn knie.

"Ik moet beslissen of ik doorga met spelen of niet. Is het te riskant om druk te blijven uitoefenen op de knie? Is het een goed moment om te rusten?" vroeg Federer zich na het duel af. Hij had ruim 3,5 uur nodig om de Duitser Köpfer te verslaan. De partij duurde tot na middernacht.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die in 2020 twee knieoperaties onderging en pas zijn derde toernooi speelt sinds de Australian Open van vorig jaar, beschouwt Wimbledon als zijn belangrijkste toernooi. Die Grand Slam begint over ruim drie weken.

"Na elke wedstrijd moet ik de ochtend erna de situatie weer bekijken. Het is altijd afwachten in welke staat mijn knie is als ik wakker word", zei Federer, die in augustus veertig wordt. "Zeker na een lange wedstrijd als vandaag ben ik benieuwd hoe het morgen gaat."

De liefde voor zijn sport houdt Federer mogelijk in het toernooi. "J'adore tennis", zei hij na zijn zege. "Dankzij mijn vechtlust heb ik deze zege over de streep kunnen trekken. Ik hou ervan om dit soort wedstrijden te spelen."

Als de als achtste geplaatste Federer doorspeelt in Parijs, ontmoet hij maandag de Italiaan Matteo Berrettini, de nummer negen van de plaatsingslijst.