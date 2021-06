Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zijn zaterdag in de derde ronde van het dubbelspel van Roland Garros uitgeschakeld. Het kersverse koppel verloor in drie sets van Alexander Bublik en Andrey Golubev uit Kazachstan: 7-6 (2), 3-6 en 6-4.

Koolhof en Rojer waren in Parijs als elfde geplaatst. Ze verloren de eerste set in een tiebreak, maar knokten zich goed terug met 6-3 in de tweede set.

In de derde set verloor Rojer meteen zijn opslagbeurt en die achterstand konden de Nederlanders niet meer goedmaken. Op 5-3 kreeg het duo uit Kazachstan het eerste matchpoint op de service van Rojer, maar die wisten Koolhof en Rojer nog weg te werken. Op het tweede matchpoint op de opslag van Golubev was het wel raak.

Koolhof en Rojer beëindigden eerder deze lente de samenwerking met de partners waarmee ze het seizoen waren begonnen. Koolhof begon 2021 aan de zijde van de Pool Lukasz Kubot en Rojer speelde samen met Marcelo Melo uit Brazilië. Sinds vorige maand vormen de 32-jarige Koolhof en de zeven jaar oudere Rojer een duo.

Koolhof is met Demi Schuurs nog wel actief in het gemengd dubbelspel op Roland Garros. Het Nederlandse duo bereikte vrijdag de kwartfinales.

Schuurs doet ook nog mee in het vrouwendubbelspel. De Limburgse, die met de Amerikaanse Nicole Melichar een koppel vormt, speelt zondag in de achtste finales tegen de Russische Anastasia Pavlyuchenkova en Elena Rybakina uit Kazachstan.