Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben zaterdag zonder veel moeite de achtste finales op Roland Garros bereikt. De Servische mondiale nummer één van de wereld en de Spaanse titelverdediger waren in ruim twee uur klaar in hun derderondepartij.

De 35-jarige Nadal kwam prima uit de startblokken tegen Cameron Norrie en veroverde de eerste set met 6-4, maar daarna moest hij diep gaan om de tweede set in de wacht te slepen. De Spanjaard poetste een achterstand van twee breaks weg door vijf games op een rij te winnen (6-3). De derde set ging vervolgens eenvoudig naar Nadal: 6-3.

Ondanks de probleemloze overwinning maakte Nadal geen overtuigende indruk op Court Suzanne-Lenglen. Hij sloeg liefst 29 onnodige fouten, veel meer dan zijn tegenstander Norrie (18). Desondanks hoefde hij ook in deze partij geen set af te staan, waardoor de dertienvoudig Roland Garros-kampioen zonder setverlies de achtste finales haalde. Bij de laatste zestien is Jannik Sinner (ATP-18) de tegenstander.

Nadal won de laatste vier edities in Parijs en kan bovendien voor het eerst de speler met de meeste Grand Slam-titels aller tijden worden. Hij staat momenteel met twintig titels op gelijke hoogte met zijn rivaal Roger Federer.

Novak Djokovic maakte indruk in zijn derderondepartij tegen Ricardas Berenkis. Foto: Getty Images

Djokovic met speels gemak langs Berankis

Djokovic bereikte met speels gemak en ten koste van Ricardas Berankis de laatste zestien. De 34-jarige Serviër ging voortvarend van start en won na slechts 27 minuten de eerste set, waarin hij de nummer 93 van de wereldranglijst slechts één game gunde (6-1). In de tweede set kon de Litouwer langer gelijke tred houden met Djokovic (6-4), maar in de derde set was hij opnieuw kansloos (6-1).

Door de zege op Berankis heeft Djokovic tot dusver nog geen set verloren op Roland Garros. Eerder won hij overtuigend van Pablo Cuevas (ATP-92) en Tennys Sandgren (ATP-66). In de achtste finales treft hij de negentienjarige Lorenzo Musetti, de nummer 76 van de wereld.

Mocht Djokovic die ronde doorkomen, dan neemt hij het in de kwartfinales mogelijk op tegen Federer. De 39-jarige Zwitser zit net als Djokovic in de bovenste helft van het toernooischema en neemt het later op de dag op tegen Dominik Koepfer (ATP-59). Als hij die partij wint, stuit hij op de winnaar van Matteo Berrettini-Kwon Soon-woo, waarna dus mogelijk Djokovic wacht.