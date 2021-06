Elina Svitolina is zaterdag uitgeschakeld in de derde ronde van Roland Garros. De nummer zes van de wereldranglijst verloor in twee sets kansloos van Barbora Krejcíková en is daarmee de zesde toptienspeelsters die vroegtijdig strandt op het Grand Slam-toernooi in Parijs.

De 26-jarige Svitolina verloor haar eerste servicegame in de eerste set en dat bleek de opmaat voor een belabberd optreden op het gravel. De Oekraïense tennisster brak Krejcíková nog wel terug, maar zag de mondiale 33 alsnog uitlopen en de eerste set met 6-3 winnen. Opvallend was dat de achtste game van die eerste set uit liefst 32 punten bestond. Daarin liet Svitolina liefst vier breakpunten onbenut.

De als zesde geplaatste Svitolina maakte in de tweede set een aangeslagen indruk en kon de achterstand niet meer goedmaken. Met twee breaks voorsprong verzilverde Krejcíková haar eerste matchpoint, waardoor ze in de achtste finales Sloane Stephens treft. Stephens versloeg eerder op de dag verrassend Karolína Muchová (WTA-19).

Met de uitschakeling van Svitolina zijn al liefst zes spelers uit de top tien van de wereldranglijst gestrand op Roland Garros. De mondiale nummer één Ashleigh Barty gaf donderdag geblesseerd op en nummer twee Naomi Osaka meldde zich af na ophef over haar persboycot. Ook Aryna Sabalenka (WTA-4), Bianca Andreescu (WTA-7) en Karolína Plísková (WTA-10) zijn uit het toernooi. Nummer drie en oud-winnares Simona Halep ontbreekt vanwege een blessure.

Daardoor is Sofia Kenin de hoogst genoteerde speelster die nog actief is in Parijs. De verliezend finalist van vorig jaar en de nummer vijf van de wereld versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula (4-6, 6-1, 6-4) en treft in de achtste finales de winnaar van de partij tussen de Belgische Elise Mertens en Maria Sakkari uit Italië.