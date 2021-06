De Russische tennisster Yana Sizikova is vrijdag weer vrijgelaten door de Franse politie. De 26-jarige speelster werd een dag eerder aangehouden omdat ze verdacht werd van matchfixing op Roland Garros.

Sizikova wordt in deze fase van het onderzoek naar matchfixing niet vervolgd, liet het Openbaar Ministerie (OM) in Parijs vrijdagavond weten. Het onderzoek zou zich hebben toegespitst op een dubbelpartij die ze vorig jaar september in de eerste ronde van Roland Garros speelde.

Samen met de Amerikaanse Madison Brengle verloor Sizikova toen met 6-7 (8) en 4-6 van het Roemeense duo Andreea Mitu en Patricia Maria Tig. Vooral de vijfde game van de tweede set was verdacht. Bij verschillende wedkantoren zouden tienduizenden euro's zijn ingezet op winst van die game door Mitu en Tig. Sizikova verloor die game zonder een punt te maken, mede door twee dubbele fouten.

Donderdagavond werd Sizikova ook uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. Daarin verloor ze samen met haar landgenote Ekaterina Alexandrova met tweemaal 1-6 van Storm Sanders en Ajla Tomljanovic uit Australië.

De speelster uit Moskou staat op de wereldranglijst van het dubbelspel op de 101e plaats. In het enkelspel bezet ze de 765e positie.