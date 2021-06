Alexander Zverev heeft vrijdag de vierde ronde op Roland Garros bereikt. De Duitser had het tegen Laslo Djere één set heel lastig, maar wist toch in drie sets te winnen.

De 24-jarige Zverev liet na een goede twee uur spelen 6-2, 7-5 en 6-2 op het scorebord noteren. Voor een plek in de kwartfinales speelt hij tegen Kei Nishikori, die Henri Laaksonen na de eerste set zag opgeven.

Zverev, de nummer zes van de wereld, stond al snel 4-0 voor tegen Djere (ATP-55) en haalde de openingsset eenvoudig binnen. In de tweede set kwam de Serviër via een dubbele break op een 2-5-voorsprong. Djere kreeg drie setpunten, maar verloor de set alsnog. De derde set leverde geen spanning meer op.

Het is de vierde keer op rij dat Zverev de vierde ronde haalt op Roland Garros. In 2018 en 2019 haalde hij zelfs de kwartfinales. Vorig jaar verloor de Duitser in de vierde ronde van Jannik Sinner.

Zverev geldt dit jaar als een grote kanshebber voor de finale, zeker omdat 'De Grote Drie' (Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer) aan de andere kant van het schema zitten.