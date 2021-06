Daniil Medvedev en Alexander Zverev hebben vrijdag de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De Rus en de Duitser hadden allebei drie sets nodig om af te rekenen met respectievelijk Reilly Opelka en Laslo Djere.

De 25-jarige Medvedev maakte er een snelle partij van en had precies honderd minuten nodig om Opelka (ATP-35) te verslaan: 6-4, 6-2 en 6-4. Hij speelt tegen Cristian Garín voor een plek in de kwartfinales.

Medvedev werd tegen Opelka nog wel als eerste gebroken in de openingsset (1-3), maar sloeg direct terug en kwam in het vervolg van de partij niet meer in de problemen.

Voor Medvedev is het een primeur, want de nummer twee van de wereld doet voor de vijfde keer mee aan Roland Garros en werd bij de voorgaande vier edities telkens in de eerste ronde uitgeschakeld.

Ook Alexander Zverev ging soepeltjes door. Ook Alexander Zverev ging soepeltjes door. Foto: Getty Images

Zverev verder mede dankzij fraaie comeback

De 24-jarige Zverev liet na een goede twee uur spelen 6-2, 7-5 en 6-2 op het scorebord noteren tegen Djere. Voor een plek in de kwartfinales speelt hij tegen Kei Nishikori, die Henri Laaksonen na de eerste set zag opgeven.

Zverev, de nummer zes van de wereld, stond al snel 4-0 voor tegen Djere (ATP-55) en haalde de openingsset eenvoudig binnen. In de tweede set kwam de Serviër via een break op een 2-5-voorsprong. Djere kreeg drie setpunten, maar verloor de set alsnog. De derde set leverde geen spanning meer op.

Het is de vierde keer op rij dat Zverev de vierde ronde haalt op Roland Garros. In 2018 en 2019 haalde hij zelfs de kwartfinales. Vorig jaar verloor de Duitser in de vierde ronde van Jannik Sinner.

Nederlanders verder in dubbelspel

In het dubbelspel plaatsten Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zich voor de derde ronde. Het als elfde geplaatste duo versloeg het Duits-Finse duo Dominik Köpfer/Emil Ruusuvuori in twee sets: 7-6 (3) en 6-4.

Ook Robin Haase en Matwé Middelkoop wisten met hun partner de tweede ronde te overleven. Haase won met Jan-Lennard Struff met 6-4 en 7-6 (5) van John Peers en Michael Venus. Middelkoop en Marcelo Arevalo versloegen Alex de Minaur en Matt Reid in twee sets: 7-6 (2) en 6-4.