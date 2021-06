Serena Williams heeft vrijdag voor het eerst sinds 2018 weer eens de achtste finales van Roland Garros bereikt. Voor Aryna Sabalenka viel het doek in de derde ronde, waardoor het Grand Slam-toernooi in Parijs nog voor het einde van de eerste week zijn drie hoogstgeplaatste speelsters kwijt is.

De 39-jarige Williams was in de derde ronde met 6-4 en 6-4 te sterk voor haar twaalf jaar jongere landgenote Dominique Collins, de mondiale nummer vijftig.

In de eerste set had Williams voldoende aan één break, maar in het tweede bedrijf had ze het een stuk lastiger met Collins. De 23-voudig Grand Slam-winnares kwam met 1-4 achter, maar won vervolgens vijf games op rij.

Williams haalde in 2018 voor het laatst de achtste finales van Roland Garros. Een jaar later strandde de nummer acht van de wereld in de derde ronde en vorig jaar werd ze al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Williams, die Roland Garros in 2002, 2013 en 2015 op haar naam schreef, stuit in de achtste finales op Elena Rybakina uit Kazachstan, de nummer 22 van de wereld.

Aryna Sabalenka werd uitgeschakeld door Anastasia Pavlyuchenkova. Aryna Sabalenka werd uitgeschakeld door Anastasia Pavlyuchenkova. Foto: ANP

Na Barty en Osaka valt ook het doek voor Sabalenka

Eerder op de dag legde de 23-jarige Sabalenka, de nummer drie van de plaatsingslijst, het in de derde ronde af tegen de als 31e geplaatste Anastasia Pavlyuchenkova uit Rusland: 4-6, 6-2 en 0-6.

De Australische Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld, gaf donderdag vanwege een heupblessure op in de tweede ronde. De Japanse Naomi Osaka (WTA-2) trok zich eerder in de week terug uit het toernooi vanwege alle commotie rond haar persboycot. Simona Halep (WTA-3) ontbreekt in Parijs vanwege een kuitblessure.

Sabalenka was daardoor de hoogstgeplaatste speelster die nog in het toernooi zat. De mondiale nummer vier won haar eerste twee partijen in Parijs vrij eenvoudig, maar tegen Pavlyuchenkova ging het mis. Sabalenka, die op de vier Grand Slams nooit verder kwam dan de vierde ronde, noteerde liefst 39 onnodige fouten en maakte in de laatste set nog maar elf punten.

Door het verlies van Sabalenka zitten nog maar vier speelsters uit de top dertien van de wereldranglijst in het toernooi: Sofia Kenin (5), Elina Svitolina (6), Serena Williams (8) en titelverdedigster Iga Swiatek (9).

Victoria Azarenka staat in de vierde ronde op Roland Garros. Victoria Azarenka staat in de vierde ronde op Roland Garros. Foto: ANP

Schuurs naar volgende ronde in dubbelspel

Pavlyuchenkova neemt het in de achtste finales wederom op tegen een Belarussische. De als vijftiende geplaatste Victoria Azarenka was in een duel tussen twee voormalig Grand Slam-finalisten te sterk voor de Amerikaanse Madison Keys: 6-2 en 6-2.

Elena Rybakina stootte voor het eerst in haar carrière door tot de laatste zestien van een Grand Slam-toernooi. De 21-jarige Oekraïense, de mondiale nummer 22, rekende in iets meer dan een uur af met de Russische Elena Vesnina.

In het dubbelspel was er succes voor Demi Schuurs. De Nederlandse won met haar Amerikaanse partner Nicole Melichar in de tweede ronde overtuigend van het Roemeens/Kazachse duo Andreea Mitu en Yulia Putintseva: 6-2 en 6-0.