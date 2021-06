Roger Federer plaatste zich donderdag soeverein voor de derde ronde van Roland Garros, maar na afloop ging het vooral over de waarschuwing die hij kreeg van de umpire. Federer werd er door tegenstander Marin Cilic van beschuldigd dat hij het spel vertraagde.

Federer werd tijdens de tweede set berispt nadat Cilic zich erover beklaagde dat hij te lang moest wachten voordat hij kon serveren. Er volgde een minutenlange discussie in het Engels en het Frans tussen de twintigvoudig Grand Slam-winnaar en de umpire.

"Voor mijn gevoel was het een misverstand op veel vlakken. Volgens mij deed ik niet zo langzaam aan, ik laat mijn tegenstander nooit echt wachten. Het was vooral zo dat Marin sneller wilde en dat had ik niet door", aldus Federer, die achteraf wel kon lachen om het voorval.

"Ik zei tegen Cilic dat ik de laatste tijd niet veel heb gespeeld en dat ik het gevoel voor ritme wat kwijt ben. Het voelde een beetje alsof ik nieuw ben op de tour. Het was een interessante ervaring die wat energie in de wedstrijd bracht."

De 39-jarige Federer is nog altijd op de weg terug van een slepende knieblessure. Vlak voor Roland Garros speelde hij in Genève zijn eerste gravelpartij in twee jaar, die hij direct verloor.

In Parijs maakt Federer vooralsnog een goede indruk. Hij begon met een zege zonder setverlies op Denis Istomin en zette Cilic met 6-2, 2-6, 7-6 (4) en 6-2 aan de kant. Hij treft nu Dominik Köpfer, de Duitse nummer 59 van de wereld.