Roger Federer heeft donderdag met moeite de derde ronde op Roland Garros bereikt. De 39-jarige Zwitser knokte zich in vier sets langs Marin Cilic nadat hij zich nog aanvankelijk beklaagde over de umpire.

Federer kreeg in de tweede set een waarschuwing van de scheidsrechter omdat hij niet op tijd klaarstond voor de service van Cilic. De Zwitser liet het daar niet bij zitten en ging in het Engels en Frans de discussie aan met de umpire, die niet onder de indruk leek van de Grand Slam-recordhouder en de reprimande in stand hield.

De woordenwisseling van Federer volgde in de set die hij kansloos met 2-6 verloor van de nummer 47 van de wereld, nadat hij de eerste set nog overtuigend met 6-2 had gewonnen. In de derde set leken de frustraties te zijn weggezakt, want hij bleef ijzig kalm tijdens de beslissende tiebreak, die hij met 7-4 over de streep trok. In de vierde set imponeerde Federer en liet hij Cilic kansloos: 6-2.

In de derde ronde neemt Federer het op tegen de Duitser Dominik Koepfe, die in de tweede ronde verrassend te sterk was voor Taylor Fritz. Mogelijk speelt hij in de kwartfinales van het toernooi al tegen Novak Djokovic.

Federer, als achtste geplaatst op Roland Garros, speelt in Parijs zijn eerste Grand Slam-toernooi sinds hij begin 2020 meedeed aan de Australian Open. Hij haalde vijf keer de finale in Parijs, waar hij alleen in 2009 de beste was. Met Rafael Nadal deelt hij met twintig titels het Grand Slam-record.

Novak Djokovic bereikte zonder ook maar een set te verliezen de derde ronde op Roland Garros. Foto: Getty Images

Djokovic maakt indruk tegen Cuevas

Djokovic maakte eerder op de dag indruk door overtuigend te winnen van de Uruguayaan Pablo Cuevas. Daardoor bereikte de mondiale nummer één van de wereld zonder setverlies de derde ronde op het Grand Slam-toernooi in Parijs.

De 34-jarige Djokovic verloor in de eerste set aanvankelijk nog zijn servicegame aan de nummer 92 van de wereldranglijst, maar de Serviër herstelde zich gelijk van die inzinking en verloor daarna slechts één game in de eerste set: 6-3.

In de tweede (6-2) en derde set (6-4) maakte Djokovic het verschil door Cuevas gelijk te breken tijdens diens eerste servicegame, waardoor hij maar twee uur en acht minuten nodig had om zich te ontdoen van de Zuid-Amerikaan.

Djokovic neemt het in de derde ronde op tegen Ricardas Berankis (ATP-93) uit Litouwen, die in de tweede ronde te sterk was voor de Australiër James Duckworth.

Nadal, die net als Federer en Djokovic in de bovenste helft van het toernooischema zit, komt pas later op de avond in actie. De dertienvoudig Roland Garros-winnaar treft de Franse thuisspeler Richard Gasquet.