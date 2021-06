Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic hebben zich donderdag zonder veel problemen geplaatst voor de derde ronde op Roland Garros. De 39-jarige Federer had nog de meest moeite van 'De Grote Drie' en beklaagde zich minutenlang bij de umpire in zijn partij tegen Marin Cilic.

Federer kreeg in de tweede set een waarschuwing van de scheidsrechter, omdat hij niet op tijd klaarstond voor de service van Cilic. De Zwitser liet het daar niet bij zitten en ging in het Engels en Frans de discussie aan met de umpire. Die leek niet onder de indruk van de Grand Slam-recordhouder en hield de reprimande in stand.

De woordenwisseling van Federer volgde in de set die hij kansloos met 2-6 verloor van de nummer 47 van de wereld, nadat hij de eerste set nog overtuigend met 6-2 had gewonnen. In de derde set leken de frustraties te zijn weggezakt. Hij bleef ijzig kalm tijdens de beslissende tiebreak, die hij met 7-4 over de streep trok. In de vierde set imponeerde Federer en liet hij Cilic kansloos: 6-2.

In de derde ronde neemt Federer het op tegen de Duitser Dominik Koepfer, die in de tweede ronde verrassend te sterk was voor Taylor Fritz. Mogelijk speelt hij in de kwartfinales van het toernooi al tegen Novak Djokovic.

Federer, als achtste geplaatst op Roland Garros, speelt in Parijs zijn eerste Grand Slam-toernooi sinds hij begin 2020 meedeed aan de Australian Open. Hij haalde vijf keer de finale in Parijs, waar hij alleen in 2009 de beste was. Met twintig titels deelt hij het Grand Slam-record met Nadal.

Rafael Nadal verloor tot dusver nog geen set tijdens de huidige editie op Roland Garros. Foto: ANP

Nadal heeft geen kind aan Gasquet

Nadal had later op de avond een stuk minder moeite dan Federer en stond geen set af in zijn tweederondepartij tegen de Fransman Richard Gasquet. De titelverdediger won met 6-0, 7-5 en 6-2.

De 35-jarige Nadal kwam voortvarend van start en incasseerde zelfs geen game in de eerste set, waarna thuisspeler Gasquet even van zich afbeet in het tweede bedrijf. Nadal sleepte het punt echter binnen, waarna hij de zege veiligstelde.

In de volgende ronde wacht Nadal een confrontatie met Cameron Norrie, die in de tweede ronde afrekende met Lloyd George Harris. De twee kwamen elkaar onlangs nog tegen op het ATP-toernooi van Barcelona. Toen won Nadal eenvoudig in twee sets. De Spanjaard schreef later het toernooi op zijn naam.

Nadal kan op Roland Garros voor het eerst de speler met de meeste Grand Slam-titels aller tijden worden. De Spanjaard staat momenteel met twintig titels op gelijke hoogte met zijn rivaal Federer, die in Parijs zijn eerste Grand Slam-toernooi speelt sinds de Australian Open van vorig jaar. Met dertien Roland Garros-titels is Nadal al recordhouder in Parijs. De Spanjaard won de laatste vier edities van het graveltoernooi.

Novak Djokovic bereikte zonder ook maar een set te verliezen de derde ronde op Roland Garros. Foto: Getty Images

Djokovic maakt indruk tegen Cuevas

Djokovic maakte indruk door overtuigend te winnen van de Uruguayaan Pablo Cuevas. Daardoor bereikte de nummer één van de wereld zonder setverlies de derde ronde op het Grand Slam-toernooi in Parijs.

De 34-jarige Djokovic verloor in de eerste set aanvankelijk nog zijn servicegame aan de nummer 92 van de wereldranglijst, maar de Serviër herstelde zich gelijk van die inzinking en verloor daarna slechts één game in de eerste set: 6-3.

In de tweede (6-2) en derde set (6-4) maakte Djokovic het verschil door Cuevas gelijk te breken tijdens diens eerste servicegame, waardoor hij maar twee uur en acht minuten nodig had om zich te ontdoen van de Zuid-Amerikaan.

Djokovic neemt het in de derde ronde op tegen Ricardas Berankis (ATP-93) uit Litouwen, die in de tweede ronde te sterk was voor de Australiër James Duckworth.