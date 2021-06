Ashleigh Barty heeft donderdag in de tweede ronde van Roland Garros moeten opgeven. De nummer één van de wereld had in haar wedstrijd tegen Magda Linette te veel last van een heupblessure waar ze in de eerste ronde ook al mee kampte.

De 25-jarige Barty gooide de handdoek in de ring bij een stand van 6-1 en 2-2 in het voordeel van Linette, de nummer 45 van de wereld uit Polen. De wedstrijd op Court Philippe-Chatrier was slechts 48 minuten oud.

In haar openingspartij tegen de Amerikaanse Bernarda Pera had Barty ook al last van haar linkerheup, waar ze tijdens de wedstrijd aan behandeld werd. De Australische kon toen wel doorspelen en trok de wedstrijd met 6-4, 3-6 en 6-2 met moeite naar zich toe.

Door de uitschakeling van Barty zitten de nummer één en twee van de wereldranglijst op de vijfde wedstrijddag al niet meer in het toernooi. Naomi Osaka trok zich maandag terug uit Roland Garros vanwege alle commotie over haar mediaboycot.

Topfavoriet Barty was dit jaar op stoom

Barty hoopte Roland Garros dit jaar voor de tweede keer in haar carrière op haar naam te schrijven. De topfavoriet won het Grand Slam-toernooi op gravel in 2019. Dat was pas de eerste keer dat ze in Parijs verder kwam dan de tweede ronde. Vorig jaar oktober deed ze vanwege de coronapandemie niet mee aan Roland Garros.

Eerder dit jaar maakte Barty nog een uitstekende indruk. Ze won op hardcourt de toernooien in Melbourne (februari) en Miami (maart-april) én het graveltoernooi in Stuttgart (april). In Madrid haalde de Australische begin mei de finale, maar de Belarussische Aryna Sabalenka bleek te sterk op het Spaanse gravel.

Door de opgave van Barty evenaart Linette haar beste prestatie ooit op Roland Garros. In 2017 haalde ze eveneens de derde ronde in Parijs en dat was ook haar eindstation. Voor een plek bij de laatste zestien wacht Linette een wedstrijd tegen de Tunesische Ons Jabeur.

Toptienspeelsters Sofia Kenin en Elina Svitolina bereikten eveneens de derde ronde op Roland Garros. De mondiale nummer vijf Kenin rekende in twee sets af met Hailey Baptiste (6-5 en 6-3) en Svitolina, de nummer zes van de wereld, gunde Ann Li slechts vier games: 6-0 en 6-4.