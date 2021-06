Botic van de Zandschulp hield ondanks zijn nederlaag in de tweede ronde van Roland Garros een goed gevoel over aan zijn optreden in Parijs. Hij won in de eerste ronde van de als negentiende geplaatste Hubert Hurkacz, waarna woensdag Alejandro Davidovich Fokina (ATP-46) in vijf sets nipt te sterk was.

"Qua niveau is het wel een beetje een doorbraak", oordeelde Van de Zandschulp. "Ik win van een toptwintigspeler en speel een goede partij tegen een speler uit de top vijftig. Al verdien ik er nog niet zo heel veel punten mee."

De 25-jarige tennisser had desondanks nog genoeg aan te merken op zijn eigen spel. Tegen Davidovich Fokina bracht hij de spanning pas terug na de eerste twee sets verloren te hebben. De vijfde set ging vervolgens met 6-4 alsnog naar zijn Spaanse tegenstander.

"Die set had ik nooit mogen verliezen, dat was een sleutelmoment" refereerde hij aan de 4-1-voorsprong die hij uit handen gaf. "In de eerste twee sets was ik veel te slordig en iets te negatief."

"Daarna begon ik beter te spelen en werd ik positiever, maar ik heb het vooral in het begin laten liggen. Het klinkt misschien gek, maar ik baal daar nu nog heel erg van."

Botic van de Zandschulp verwacht een opmars te gaan maken op de wereldranglijst. Foto: ANP

'Denk nog dit jaar de top honderd te kunnen halen'

Van de Zandschulp kruipt door zijn prestaties in Parijs weer dichter naar de mondiale top honderd, een belangrijke mijlpaal in het proftennis. Een plek bij de beste honderd spelers geeft onder meer recht op rechtstreekse plaatsing voor de Grand Slams.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik dit jaar de top honderd kan halen als ik zo blijf doorspelen", aldus de Veenendaler, die nu richting de top 130 gaat. "Ik heb misschien in de afgelopen jaren te veel tegen mezelf gespeeld."

"Nu probeer ik dat wat meer onder controle te krijgen en ik denk dat dat op veel momenten beter gaat. Door vaak genoeg te verliezen, kom je er vanzelf wel achter waar het aan ontbreekt en waar het fout gaat."