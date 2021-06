Serena Williams is met de nodige moeite doorgedrongen tot de derde ronde op Roland Garros. De voormalige nummer één van de wereld won woensdag in drie sets van Mihaela Buzarnescu, die in de vorige ronde Arantxa Rus had uitgeschakeld.

De als zevende geplaatste Williams had daar wel drie sets voor nodig. Na ruim twee uur spelen zegevierde ze met 6-3, 5-7 en 6-1.

Buzarnescu, slechts 174e op de wereldranglijst, toonde zich met name in de tweede set een taaie tegenstandster. Ze werkte zeven van de acht breakpoints weg en benutte op 6-5 haar eerste setpoint. In de derde set stelde Williams alsnog orde op zaken.

Voor de 39-jarige tennisster was het haar tweede zege op rij tegen een Roemeense. In de vorige ronde had ze met 7-6 (6), 6-2 gewonnen van Irina-Camelia Begu. Haar volgende tegenstandster is de Amerikaanse Danielle Collins.

Williams mag blijven hopen om in Parijs haar 24e Grand Slam-titel in de wacht te slepen. Als dat lukt, evenaart ze de Australische Margaret Court.

De laatste Grand Slam-overwinning van Williams dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won. In Parijs pakte ze de titel in 2002, 2013 en 2015. Daarmee is het wel haar minst succesvolle Grand Slam-toernooi.

Serena Williams neemt de felicitaties in ontvangst van Mihaela Buzarnescu. Serena Williams neemt de felicitaties in ontvangst van Mihaela Buzarnescu. Foto: ANP

Goede start voor zowel Schuurs als Rus in dubbelspel

In het dubbelspel beleefde Demi Schuurs een goede start. Samen met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar was ze met 7-5 en 6-4 te sterk voor de Franse speelsters Margot Yerolymos en Diane Parry, die met een wildcard waren toegelaten.

Ook Arantxa Rus wist de eerste ronde van het dubbelspel te overleven. De dertigjarige speelster versloeg samen met de Sloveense Tamara Zidansek het Zweedse duo Cornelia Lister/Rebecca Peterson. Het werd 6-3, 6-0.

Robin Haase plaatste zich met zijn Duitse partner Jan-Lennard Struff voor de tweede ronde van het dubbelspel bij de mannen. Haase en Struff waren met 6-3, 6-4 te sterk voor de Australiërs Matt Ebden en John-Patrick Smith.

David Pel wist zijn debuut op een Grand Slam-toernooi niet op te luisteren met een overwinning. De 29-jarige Pel verloor samen met de Oostenrijker Julian Knowle met 6-4 en 6-1 van de Japanner Yoshihito Nishioka en de Taiwanees Lu Yen-hsun.