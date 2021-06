Botic van de Zandschulp is bij zijn debuut op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. De 25-jarige Veenendaler kwam woensdag tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina knap terug van een 2-0-achterstand in sets, maar ging uiteindelijk toch onderuit: 4-6, 4-6, 7-5, 6-2, 4-6.

Van de Zandschulp, die zich via de kwalificaties wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi, zorgde in de eerste ronde voor een verrassing door de als negentiende geplaatste Pool Hubert Hurkacz uit te schakelen. Toen trok hij na een 2-0-achterstand in een slopende vijfsetter nog aan het langste eind.

Tegen Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereld, kwam Van de Zandschulp na een stroeve start opnieuw sterk terug. In de vijfde en beslissende set bleek een break in de openingsgame echter fataal, waardoor na drie uur en 45 minuten alsnog het doek viel.

Voor Van de Zandschulp, die 154e staat op de wereldranglijst, was het zijn tweede deelname aan een Grand Slam-toernooi. Begin dit jaar moest hij op de Australian Open in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Door de uitschakeling van Van de Zandschulp zijn er geen Nederlanders meer actief in het enkelspel in Parijs. Bij de vrouwen sneuvelden Kiki Bertens en Arantxa Rus al in de eerste ronde. Bij de mannen was Van de Zandschulp de enige Nederlander die tot het hoofdtoernooi wist door te dringen.

Alejandro Davidovich Fokina speelt in de derde ronde tegen de Noor Casper Ruud. Alejandro Davidovich Fokina speelt in de derde ronde tegen de Noor Casper Ruud. Foto: ANP

Van de Zandschulp mist breakpoint in laatste game

Van de Zandschulp ging op het gravel op baan 11 nog wel goed van start en plaatste een vroege break. Bij 4-1 verloor hij echter vijf games op rij en daarmee ook de set.

Na een soortgelijk scenario in de tweede set, waarin Van de Zandschulp een 2-0-voorsprong uit handen gaf, leek een kansloze nederlaag in de maak, maar halverwege het derde bedrijf kantelde de partij. Deze keer was het de Nederlander die een break achterstand ongedaan maakte en daarna doordrukte.

Na een op overtuigende wijze gewonnen vierde set lag het momentum bij Van de Zandschulp, maar toch was het de 21-jarige Spanjaard die direct een break plaatste. Op 5-4 liet Van de Zandschulp een breakpoint om de stand weer gelijk te trekken onbenut, waarna Davidovich Fokina zijn tweede matchpoint benutte.