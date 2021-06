Alexander Zverev heeft woensdag met veel pijn en moeite de derde ronde op Roland Garros bereikt. De nummer zes van de wereld klaagde volop tegen de Russische qualifier Roman Safiullin, maar won wel in drie sets.

De 24-jarige Zverev werd tot het uiterste gedwongen tegen de nummer 182 van de wereldranglijst, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Parijs had bereikt. Zowel de eerste (7-6 (4)) als de derde set (7-6 (1)) eindigde in een tiebreak, maar Zverev trok wel steeds aan het langst einde. Tussendoor won hij de tweede set met 6-3.

Zverev was hoor- en zichtbaar gefrustreerd over zijn slechte spel tegen Safiullin en gooide tot twee keer toe met zijn racket, wat hem op een reprimande van de umpire kwam te staan. Uiteindelijk hield de Duitser zijn emoties onder controle en bereikte hij de derde ronde, waarin de winnaar van de partij tussen de Serviër Laslo Djere en diens landgenoot Miomir Kecmanovic de tegenstander is.

De nummer zes van de wereld kwam tot dusver nooit verder dan de kwartfinales in Parijs. Zijn beste prestatie op een Grand Slam is de finale van de US Open in 2020. Toen verloor hij van Dominic Thiem, die al uitgeschakeld is op Roland Garros. Vorig jaar was de vierde ronde zijn eindstation in Parijs.

Voor Zverev ligt de weg naar de finale open, omdat Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal alle drie in het andere deel van het schema zitten. Hij kan ze pas in de eindstrijd in Parijs tegenkomen.