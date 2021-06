Stéfanos Tsitsipás heeft woensdag eenvoudig de derde ronde op Roland Garros bereikt. De Griekse nummer vijf van de plaatsingslijst was veel te sterk voor de Spanjaard Pedro Martínez. Daniil Medvedev herpakte zich na een matige eerste set en ook Alexander Zverev (6) bereikte de tweede ronde in Parijs, al maakte hij tegen de Russische qualifier Roman Safiullin een gefrustreerde indruk.

De 22-jarige Tsitsipás maakte in zijn openingspartij tegen Jérémy Chardy al een goede indruk en leverde ook tegen Martínez geen set in. Hij won na precies 2,5 uur spelen met 6-3, 6-4 en 6-3.

Martínez, de nummer 103 van de wereld, kwam in de eerste twee sets nog wel een break voor, maar gaf het beide keren snel uit handen. In de derde set liep Tsitsipás snel uit naar een 4-1-voorsprong, waarna hij zich in het restant van de partij twee keer serviceverlies kon veroorloven.

Tsitsipás bereikte vorig jaar de halve finale in Parijs. Daarin moest hij pas na vijf sets buigen voor Novak Djokovic, die op zijn beurt de finale tegen Rafael Nadal verloor.

In de derde ronde neemt Tsitsipás het op tegen John Isner. Het als 31e geplaatste Amerikaanse servicekanon had tegen Filip Krajinovic ook maar drie sets nodig.

Daniil Medvedev bereikte ondanks een valse start de tweede ronde op Roland Garros. Foto: Pro Shots

Medvedev herpakt zich na matige eerste set

De als tweede geplaatste Medvedev was in vier sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, de nummer 52 van de wereld. Het werd 3-6, 6-1, 6-4 en 6-3.

Medvedev benutte in de vierde set op 5-3 pas zijn derde wedstrijdpunt, nadat hij er op 5-2 op eigen opslag twee onbenut had gelaten. De Rus besloot het duel met zijn achtste servicebreak. Zelf leverde Medvedev vier keer zijn opslag in.

In de eerste set oogde Medvedev zeer onwennig op zijn minst favoriete ondergrond, maar naarmate de wedstrijd vorderde begon hij steeds beter te spelen. Hij kon met zijn service niet zoveel punten binnenhalen als op hardcourt, maar won toch 80 procent van de punten op zijn eerste opslag.

Het was voor de 25-jarige Medvedev, die nu de Amerikaan Reilly Opelka treft, pas zijn tweede zege van zijn loopbaan op Roland Garros. Bij zijn vier eerdere deelnames bleef de nummer 2 van de wereld in de openingsronde steken.

Bij Alexander Zverev kregen de frustraties soms de overhand. Bij Alexander Zverev kregen de frustraties soms de overhand. Foto: ANP

Zverev gooit met racket, maar wint wel

Zverev werd tot in zijn partij tegen Safiullin, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Parijs had bereikt, tot het uiterste gedreven. Zowel de eerste (7-6 (4)) als de derde set (7-6 (1)) eindigde in een tiebreak, maar Zverev trok wel steeds aan het langste eind. Tussendoor won hij de tweede set met 6-3.

Zverev was hoor- en zichtbaar gefrustreerd over zijn slechte spel tegen Safiullin en gooide tot twee keer toe met zijn racket, wat hem op een reprimande van de umpire kwam te staan. Daarna hield de Duitser zijn emoties onder controle en bereikte hij de derde ronde. De winnaar van de partij tussen de Serviër Laslo Djere en diens landgenoot Miomir Kecmanovic is zijn volgende tegenstander.

De nummer zes van de wereld kwam in Parijs tot dusver nooit verder dan de kwartfinales. Zijn beste prestatie op een Grand Slam is de finale van de US Open in 2020. Toen verloor hij van Dominic Thiem, die al uitgeschakeld is op Roland Garros. Vorig jaar was de vierde ronde zijn eindstation in Parijs.

Voor Zverev ligt de weg naar de finale open, omdat Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal alle drie in het andere deel van het schema zitten. Hij kan ze pas in de eindstrijd in Parijs tegenkomen.