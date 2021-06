Roland Garros

Van de Zandschulp uitgeschakeld

Davidovich Fokina wint na vijf sets

Uitslag: 4-6, 4-6, 7-5, 6-2, 4-6

Goedemiddag en welkom in dit liveblog! Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van de partij van Botic van de Zandschulp in de tweede ronde op Roland Garros. Hij is de enige overgebleven Nederlander op het Grand Slam-toernooi in Parijs.