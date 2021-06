Carla Suárez Navarro is bijzonder trots dat ze dinsdagavond op Roland Garros na ruim een jaar afwezigheid haar rentree heeft kunnen maken. De Spaanse, die in de eerste ronde nipt verloor van Sloane Stephens, werd in september 2020 gediagnosticeerd met lymfeklierkanker en in april dit jaar genezen verklaard.

"Het was een lange periode met heel zware momenten", zei de 32-jarige Suárez over haar kankerbehandeling en revalidatie. "Maar ik ben heel trots dat ik hier nog heb kunnen spelen. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik terug wilde keren. Roland Garros is een van mijn favoriete toernooien, dus ik wilde hier mijn rentree maken."

De laatste wedstrijd van Suárez Navarro dateerde van februari 2020, toen ze op het WTA-toernooi in Qatar in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Petra Kvitová. In september van dat jaar werd lymfeklierkanker bij de Spaanse geconstateerd en in januari 2021 kreeg ze haar laatste chemokuur.

Voordat ze de diagnose kanker kreeg en er een coronapandemie kwam, wilde Suárez Navarro in 2020 een punt achter haar loopbaan zetten, maar dat schuift ze nu een jaar op. De voormalige nummer zes van de wereld hoopt komende zomer nog mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Carla Suárez Navarro kreeg na de partij een knuffel van haar tegenstander Sloane Stephens. Carla Suárez Navarro kreeg na de partij een knuffel van haar tegenstander Sloane Stephens. Foto: Getty Images

'Ik wist dat een driesetter lastig zou worden'

In haar eerste wedstrijd in vijftien maanden was Suárez Navarro overigens heel dicht bij een zege op voormalig US Open-winnares Stephens. In de tweede set mocht de Spaanse serveren voor de wedstrijd en was ze twee punten verwijderd van de overwinning, maar Stephens knokte zich knap terug, sleepte er een derde set uit en zegevierde: 6-3, 6-7 (4) en 4-6.

"Ik heb me zo goed mogelijk proberen voor te bereiden, maar het is duidelijk dat ik nog meer tijd nodig heb", zei Suárez Navarro. "Ik heb wel goed getraind deze week en ik haalde een prima niveau in de wedstrijd. Op het einde voelde ik me wel moe, dus ik wist dat een driesetter lastig zou worden."

Suárez Navarro bereikte in haar loopbaan twee keer de kwartfinales van Roland Garros én de US Open. Op de Australian Open voegde ze zich drie keer bij de laatste acht. Suárez Navarro won in haar carrière tot dusver twee titels in het enkelspel.