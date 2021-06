Novak Djokovic heeft het dinsdagavond alsnog opgenomen voor de veelbesproken Naomi Osaka. De Serviër, die eind vorige week weinig begrip op kon brengen voor de Japanse toen ze met een mediaboycot aandacht wilde vragen voor de mentale gezondheid van tennissers, vindt de actie van Osaka nu bewonderenswaardig.

"Ik begrijp haar heel goed en ik deel ook haar standpunt. In mijn loopbaan ben ik ook meerdere malen gebotst met de media", zei de 34-jarige Djokovic na zijn soepele zege op Tennys Sandgren met een klein lachje tegen de aanwezige journalisten. "Ik weet hoe het voelt en steun haar. Ze is heel moedig."

De aangekondigde mediaboycot van de 23-jarige Osaka kon eerst helemaal niet op begrip van collega-tennissers rekenen. De viervoudig Grand Slam-winnares kreeg bovendien een boete van 12.000 euro toen ze na haar overwinning in de eerste ronde niet op de persconferentie verscheen. De organisatie dreigde haar zelfs te diskwalificeren en uit te sluiten van toekomstige Grand Slams.

De bekritiseerde Osaka kondigde maandagavond, geschrokken van alle commotie, aan zich terug te trekken van Roland Garros. De nummer twee van de wereld benadrukte in haar verklaring op Twitter dat ze sinds de US Open van 2018 soms met depressies kampt en dat ze zich op Roland Garros ook niet lekker in haar vel voelde zitten.

'We moeten haar allemaal steunen'

Sinds Osaka het Grand Slam-toernooi in Parijs heeft verlaten, krijgt ze uit veel hoeken steun. De organisatoren van de vier Grand Slams staken haar een hart onder de riem en ook Serena Williams en Formule 1-coureur Lewis Hamilton spraken zich uit. Nu volgt Djokovic hun voorbeeld.

"Ik vind het vervelend om te horen dat ze het mentaal lastig heeft. Ik heb haar niet gesproken, maar het lijkt erop dat ze ergens mee worstelt. Osaka is een heel belangrijke speler voor onze sport, dus we moeten haar allemaal steunen", benadrukte de nummer één van de wereld bij de mannen.

"Het was een vrij rigoureus besluit van haar om zich terug te trekken, maar zij weet het best hoe ze zich voelt. Ik respecteer haar besluit dan ook volledig. Hopelijk neemt ze nu de tijd om te reflecteren en op te laden en komt ze sterker terug."