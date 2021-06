Novak Djokovic is prima uit de startblokken gekomen op Roland Garros. De Servische nummer één van de wereld had j voor lege tribunes in zijn eerste partij in Parijs geen kind aan de Amerikaan Tennys Sandgren: 3-0.

De 34-jarige Djokovic zette aan het begin van de avondpartij, waar vanwege de avondklok geen publiek welkom was, de toon door Sandgren bij diens eerste opslag te breken. Daarna kwam hij geen moment in de problemen tegen de nummer 66 van de wereldranglijst.

Na de gewonnen eerste set (6-2) brak Djokovic Sandgren opnieuw vroeg in de tweede set (6-4), waarna hij het verzet van de Amerikaan in de derde set brak (6-2).

In de volgende ronde neemt Djokovic het op tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas, die in de eerste ronde te sterk was voor de Fransman Lucas Pouille. Ze speelden nog niet eerder tegen elkaar.

Djokovic jaagt in Parijs op zijn achttiende Grand Slam-titel. De Serviër, die in 2016 voor het laatst Roland Garros won, legde begin dit jaar nog beslag op de Australian Open. Hij is daarmee nog drie titels verwijderd van het record van Roger Federer en Rafael Nadal.

Opmerkelijk genoeg zitten de 'Grote Drie' allemaal in de bovenste helft van het schema, waardoor slechts één van hen de finale kan bereiken. Djokovic reikte vorig jaar nog tot de eindstrijd, waarin Nadal te sterk bleek voor zijn dertiende Roland Garros-titel in totaal.