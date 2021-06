Carla Suárez Navarro heeft dinsdag op Roland Garros de eerste partij sinds haar kankerdiagnose verloren. De Spaanse tennisster moest in de eerste ronde na een driesetter buigen voor de Amerikaanse Sloane Stephens.

De 32-jarige Suárez Navarro speelde in februari vorig jaar haar laatste partij. Ze kreeg daarna onverklaarbare klachten. Na onderzoek werd de diagnose lymfeklierkanker gesteld. Ze maakte dat een half jaar later bekend.

Eind april onderging Suárez Navarro haar laatste behandeling en werd ze genezen verklaard. Ze keerde daarop direct terug op de tennisbaan. Ze had de tennissport al vaarwel gezegd, maar zou erop terugkomen als ze volledig zou herstellen.

Na ruim een maand voorbereiding leek Suárez Navarro aan twee sets genoeg te hebben om af te rekenen met Stephens. Maar op het moment dat ze voor de wedstrijd serveerde, brak de Amerikaanse haar terug en ging ze onderuit: 6-3, 6-7 (4) en 4-6.

Suárez Navarro won in haar carrière drie WTA-toernooien en bereikte ooit de zesde plaats op de wereldranglijst. Ze was de nummer 71 van de wereld op het moment dat de ziekte ontdekt werd. Momenteel is de mondiale nummer 118.