Naomi Osaka heeft dinsdag uit verschillende hoeken steun gekregen voor haar roep om aandacht voor de mentale gezondheid van sporters. De nummer twee van de wereld kreeg bijval van de vier Grand Slam-toernooien én Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton.

Osaka kondigde in aanloop naar Roland Garros aan dat ze de persconferenties in Parijs zou mijden en de boetes die daarop stonden voor lief zou nemen. Ze vindt dat de vragen van journalisten vaak een negatief effect hebben op de mentale gesteldheid van sporters.

De viervoudig Grand Slam-winnares kreeg veel kritiek en trok zich maandag om die reden terug in Parijs. Ze zei daarbij dat ze niet had verwacht dat haar actie zoveel zou losmaken en was openhartig over haar eigen mentale gezondheid: ze vertelde dat ze met depressies kampte en nog steeds angstaanvallen heeft.

"Geestelijke gezondheid is een zeer uitdagende kwestie die alle aandacht verdient. Het is zowel ingewikkeld als persoonlijk, want wat invloed heeft op de een, hoeft niet per se effect te hebben op de ander", schrijven de organisatoren van de vier Grand Slams in een gezamenlijke verklaring.

"We prijzen Naomi voor het in haar eigen woorden delen van de druk en angsten die ze voelt en zijn ons bewust van de druk waarmee tennissers te maken hebben. Het welzijn van de spelers heeft altijd onze prioriteit gehad en we willen samen met de WTA, ATP en ITF kijken of we dat verder kunnen verbeteren, ook wat betreft de media."

Hamilton: 'Moedig om dit ter sprake te brengen'

Ook Formule 1-coureur Hamilton liet van zich horen. De zevenvoudig wereldkampioen vindt dat Osaka dapper is geweest door zich hard te maken voor het welzijn van de tennissers en hoopt dat de Japanse iets heeft bewerkstelligd.

"Mentale gezondheid is niet iets om lollig over te doen. We moeten het heel serieus nemen. Het vereist heel veel moed om dit ter sprake te brengen", schrijft de 36-jarige Hamilton op Twitter.

"Laten we er met zijn allen voor zorgen dat Naomi weet dat ze hier niet alleen in staat. Vandaag is hét moment om je vrienden en geliefden te vragen hoe het met ze gaat en ze te laten weten dat ze niet alleen zijn."

Osaka's aankondiging van haar persboycot leidde tot onbegrip bij onder meer de organisatie van Roland Garros, die daar nu dus op is teruggekomen. Ook veel tennissers vonden het boycotten van de media geen geschikte actie.