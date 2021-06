Rafael Nadal is dinsdag uitstekend begonnen aan Roland Garros. De Spanjaard versloeg in de eerste ronde zonder ook maar een set te verliezen de Australiër Alexei Popyrin. Voor Andrey Rublev was de eerste ronde al het eindstation in Parijs.

De 34-jarige Nadal forceerde pas aan het einde van de eerste set de beslissende break tegen de dertien jaar jongere Popyrin (6-3), waarna hij in de tweede set direct genadeloos toesloeg met twee breaks op rij (6-2). In de derde set kwam Popyrin (ATP-63) verrassend op een break voorsprong, maar de mondiale nummer drie poetste die op het nippertje weg en won het punt via een tiebreak: 7-6 (3).

In de volgende ronde treft Nadal de Fransman Richard Gasquet, die in drie sets afrekende met zijn landgenoot Hugo Gaston. Later op de avond komt ook wereldranglijstaanvoerder Novak Djokovic in actie. De Serviër neemt het op tegen Tennys Sandgren.

Nadal kan op Roland Garros voor het eerst de speler met de meeste Grand Slam-titels aller tijden worden. De Spanjaard staat momenteel met twintig titels op gelijke hoogte met zijn aartsrivaal Roger Federer, die in Parijs zijn eerste Grand Slam-toernooi speelt sinds de Australian Open van vorig jaar.

Met dertien Roland Garros-titels is Nadal al recordhouder in Parijs. De Spanjaard won de laatste vier edities van het graveltoernooi. In de finale van vorig jaar versloeg hij Djokovic, die hij dit keer alleen in de halve finales kan treffen. Nadal, Djokovic en Federer zitten allemaal in de bovenste helft van het schema, waardoor slechts één van hen de finale haalt.

Teleurstelling bij Andrey Rublev na zijn uitschakeling op Roland Garros. Teleurstelling bij Andrey Rublev na zijn uitschakeling op Roland Garros. Foto: ANP

Rublev ten onder tegen Struff

Voor Rublev kwam Roland Garros al na de eerste ronde ten einde. De Rus, voor wie het gravel niet de favoriete ondergrond is, verloor in een vijfsetter van de Duitser Jan-Lennard Struff: 6-3, 7-6 (6), 4-6, 3-6 en 6-4.

De 23-jarige Rublev verloor de eerste twee sets en leek op weg naar een kansloze uitschakeling tegen de nummer 42 van de wereldranglijst, maar de mondiale nummer zeven knokte zich terug en kwam op gelijke hoogte. In de beslissende vijfde set ging het alsnog mis.

Met de eliminatie van Rublev zijn al twee spelers uit de top tien van de wereldranglijst uitgeschakeld op Roland Garros. Dominic Thiem (ATP-4) ging zondag in de eerste ronde verrassend ten onder tegen de 35-jarige Spanjaard Pablo Andújar.

Diego Schwartzman maakte geen fout in Parijs. De nummer tien van de wereld, die vorig jaar tot de halve finales reikte, stond geen set af tegen Yen-Hsun Lu en ontmoet in de tweede ronde de Sloveen Aljaz Bedene.