Ashleigh Barty heeft zich dinsdag voor de tweede ronde van Roland Garros geplaatst. De nummer één van de wereld was voor het eerst terug in Parijs sinds ze er in 2019 de finale won. Voor Petra Kvitová zit het toernooi er al op.

Barty gaf een set prijs tegen de Amerikaanse Bernarda Pera en werd gehinderd door een blessure aan haar bovenbeen, maar was uiteindelijk een maatje te groot. Het werd 6-4, 3-6 en 6-2 in een partij die zo'n twee uur duurde.

Twee jaar geleden was Barty de beste op Roland Garros, waar ze haar eerste en tot dusver enige Grand Slam-titel pakte. Vorig jaar kwam ze niet in actie op gravel en pas dit jaar speelde ze weer een aantal partijen op het gemalen baksteen.

De 25-jarige Australische, die in april het graveltoernooi van Stuttgart won, staat in de volgende ronde van Roland Garros tegenover Magda Linette uit Polen of de Française Chloé Paquet.

Elina Svitolina staat ook in de tweede ronde in Parijs. De Oekraïense, die als vijfde is geplaatst, rekende af met Océane Babel uit Frankrijk. Het werd 6-2 en 7-5.

Kvitová komt ongelukkig ten val

Voor de 31-jarige Kvitová, die vorig jaar voor de tweede keer in haar loopbaan de halve finales van Roland Garros haalde, is het toernooi voorbij. Ze won zondag in de openingsronde nog van de Belgische Greet Minnen, maar daarna ging het mis.

Bij de persconferentie kwam de Tsjechische op ongelukkige wijze ten val, waarbij ze haar enkel blesseerde. "Ik heb ongelooflijke pech, maar blijf sterk en ga er alles aan doen om op tijd terug te zijn voor het grasseizoen", meldt ze in een verklaring.

Na de snelle uitschakeling van Kiki Bertens en Arantxa Rus zitten er individueel geen Nederlandse vrouwen meer in het toernooi. Bij de mannen is Botic van de Zandschulp de enige Nederlander.