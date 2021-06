Roger Federer kijkt met een goed gevoel terug op zijn eersterondepartij op Roland Garros. De 39-jarige Zwitser maakte maandagavond in pas zijn vierde partij van het jaar een goede indruk tegen de Oezbeek Denis Istomin en merkt dat hij langzaam weer in het juiste ritme komt.

"Ik voelde me echt een stuk beter", zei Federer na zijn probleemloze driesetter (6-2, 6-4 en 6-3) in Parijs. "Ik merk dat ik weer gewend raak aan de vaste aspecten op een toernooi, zoals de plek van de handdoeken en het omgaan met de schotklok. Het ritme komt terug en dat gevoel had ik laatst in Genève helemaal niet."

Federer hoopt zich in de herfst van zijn carrière weer als vanouds te kunnen meten met de wereldtop, maar hij komt van ver. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kwam in 2020 amper in actie vanwege twee knieoperaties en speelde dit jaar alleen nog in Doha (uitgeschakeld in kwartfinales) en Genève (verlies in tweede ronde).

Hoewel gravel niet zijn favoriete ondergrond is, waren tegen Istomin wél weer vlagen van de oude Federer te zien. 'King Roger' imponeerde in de eerste set met een eersteservicepercentage van 95 en gunde Istomin in de hele wedstrijd geen enkel breakpoint. Hij eindigde de eersterondepartij in Parijs met 48 winners.

Roger Federer hoopt op Roland Garros weer het benodigde wedstrijdritme terug te krijgen. Foto: Getty Images

Federer verwacht zich op Wimbledon met top te kunnen meten

In pas zijn vierde officiële wedstrijd van het jaar moest Federer zichzelf inhouden om te snel te willen tegen Istomin. "Op de trainingen probeer je zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten te maken. Ik moet soms tegen mezelf zeggen: pak wat tijd, loop naar je handdoek of doe iets anders. Dat klinkt misschien gek, maar zo ging het wel."

In de tweede ronde wacht Federer een krachtmeting met de Kroaat Marin Cilic, de US Open-winnaar van 2014. Ondanks zijn sterke spel tegen Istomin heeft 103-voudig toernooiwinnaar Federer nog niet de illusie dat hij heel ver gaat komen op Roland Garros.

"Tijdens mijn lange revalidatie vroeg ik mezelf altijd af: kan ik nog terugkomen op een goed niveau tegen goede spelers? Hopelijk is Wimbledon de plek waar dat gaat gebeuren. En misschien ook wel hier in Parijs, dat moeten we zien", aldus Federer, die de verwachtingen voorlopig probeert te temperen.

"Ik weet zelf niet eens hoe het de volgende wedstrijd met mijn vorm zal zijn. Op een bepaalde manier vind ik het ook wel leuk dat ik niet weet wat de toekomst gaat brengen. Eerlijk gezegd weet ik niet eens tegen wie ik moet spelen in de volgende ronde, maar ik ben blij dat ik deze week een nieuwe kans krijg om mezelf te testen."