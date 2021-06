Serena Williams heeft Naomi Osaka maandagavond een hart onder de riem gestoken. De 39-jarige Amerikaanse kan wel begrip opbrengen voor de Japanse, die zich maandag terugtrok van Roland Garros vanwege de commotie over haar mediaboycot.

"Het enige wat nu door mij heen gaat, is dat ik meeleef met Naomi", zei Williams na haar overwinning op de Roemeense Irina Begu in de eerste ronde. "Het liefst zou ik haar een knuffel willen geven, want ik weet wat ze doormaakt. Ik heb ook meermaals in zo'n situatie gezeten."

De 23-jarige Osaka deed vorige week veel stof opwaaien toen ze aankondigde tijdens Roland Garros niet aan te zullen schuiven bij persconferenties. De viervoudig Grand Slam-winnares wilde op die manier een statement maken en aandacht vragen voor de mentale gezondheid van tennissers die onder druk moeten presteren.

Steun van collega-tennissers bleef echter uit en de tennisbonden waren al helemaal niet te spreken over de boycot. Osaka kreeg na haar zege in de eerste ronde een boete van 12.000 euro toen ze niet met de pers wilde praten en de organisatie dreigde haar zelfs te diskwalificeren en uit te sluiten van toekomstige Grand Slams.

Amper een week na de aankondiging van haar boycot besloot Osaka zich maandagavond terug te trekken uit het toernooi. De nummer twee van de wereld, die sinds de door haar gewonnen US Open van 2018 met depressies kampte, liet in haar uitgebreide verklaring weten dat ze zichzelf wilde beschermen én een statement wilde maken, maar dat ze niet de intentie had om zo veel commotie te veroorzaken.

Williams vindt dat Osaka haar ding moet kunnen doen

Voorzitter Gilles Moretton van de Franse tennisbond noemde het besluit van Osaka "onfortuinlijk en jammer" en benadrukte dat alle tennisbonden gefocust blijven op het welzijn van de spelers. Williams liet op haar persconferentie doorschemeren dat ze vindt dat er iets te overdreven is gereageerd op de boycot van Osaka.

"We zijn allemaal verschillend en gaan anders met bepaalde zaken om. Niet iedereen is hetzelfde", benadrukte de 23-voudig Grand Slam-winnares. "Men moet Naomi gewoon haar ding laten doen, zoals zij dat zelf voor zich ziet. Ik denk dat ze haar uiterste best doet."

Net als Williams leeft ook Sofia Kenin, de verliezend Roland Garros-finaliste van vorig jaar, mee met Osaka. "Ik respecteer haar acties en haar besluit om zich terug te trekken. Iedereen heeft zo zijn eigen problemen. Veel meer kan ik er niet over zeggen, want ik hoor het net pas."

De zeventienjarige Coco Gauff stak Osaka maandagavond een hart onder de riem door op Twitter te reageren op de verklaring van de Japanse. "Blijf sterk. Ik bewonder je kwetsbaarheid", schreef het Amerikaanse toptalent.

Osaka, die in de eerste ronde afrekende met de Roemeense Patricia Maria Țig, zou in de tweede ronde tegen Ana Bogdan spelen. De Japanse hoopte in Parijs na vier Grand Slam-titels op hardcourt (twee keer Australian Open en twee keer US Open) eindelijk te laten zien dat ze ook op gravel ver kan komen. Osaka reikte op Roland Garros nooit verder dan de derde ronde.