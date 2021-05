Serena Williams heeft zich maandag met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van Roland Garros. De 23-voudig Grand Slam-winnares was de Roemeense Irina-Camelia Begu met 7-6 (6) en 6-2 de baas.

De partij stond gepland voor 21.00 uur en het betekende de eerste avondsessie in de historie van het toernooi. Nu het Court Philippe-Chatrier is voorzien van een dak, kan er ook worden gespeeld als het donker is.

Door de introductie van de avondpartijen is het toernooi aantrekkelijker voor zendgemachtigden in andere delen van de wereld. Op de Australian Open en de US Open wordt al jaren gewerkt met avondsessies.

De 39-jarige Williams stond in de tiebreak van de eerste set met 6-4 achter en pakte vervolgens vier punten. In de tweede set ging het een stuk makkelijker voor de nummer acht van de wereld.

Na een uur en 42 minuten maakte Williams het af op eigen service. De wedstrijd werd gespeeld voor lege tribunes, omdat in Parijs een avondklok van kracht is.

Williams jaagt op historische 24e titel

Williams wil op Roland Garros een nieuwe poging doen om haar 24e Grand Slam-titel binnen te halen. Als dat lukt, laat ze Margaret Court achter zich en is ze alleen recordhouder.

De laatste Grand Slam-overwinning van Williams dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won. In 2016 stond ze voor het laatst in de finale van Roland Garros; destijds verloor ze van Garbiñe Muguruza.

In de volgende ronde staat Williams tegenover de Roemeense Mihaela Buzarnescu, die eerder op de dag afrekende met Arantxa Rus.