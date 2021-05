Arantxa Rus is er maandag niet in geslaagd om de tweede ronde van Roland Garros te halen. De Nederlandse nummer 83 van de wereld was in de openingsronde niet opgewassen tegen Mihaela Buzarnescu uit Roemenië, die 174e staat op de WTA-ranking.

Na een partij van een uur en drie kwartier stond er 7-5 en 7-5 op het scorebord in het nadeel van Rus, die bij haar drie vorige deelnames in Parijs (2013, 2018 en 2020) ook direct strandde.

De dertigjarige Rus begon nog goed tegen Buzarnescu, tegen wie ze in de eerste set via 3-0 naar 5-2 uitliep. Daarna ging het echter mis; ze verspeelde een aantal setpoints, verloor haar service twee keer en gaf de set uit handen.

In de tweede set regende het breaks - zeven in totaal - en was het Rus die daar het slechtst van af kwam. Ze kwam nog terug van een 2-5-achterstand, maar capituleerde op het eerste matchpoint dat ze in de twaalfde game tegen kreeg.

Bij winst had Rus, die in 2012 de vierde ronde op Roland Garros haalde, mogelijk aan tegen Serena Williams gespeeld. De 23-voudig Grand Slam-winnares neemt het later op maandag op tegen Irina-Camelia Begu uit Roemenië.

Arantxa Rus in actie tegen Mihaela Buzarnescu. Arantxa Rus in actie tegen Mihaela Buzarnescu. Foto: EPA

'Jammer dat ik op Grand Slams niet beste tennis laat zien'

Rus baalt ervan dat ze de progressie die ze heeft geboekt niet op het hoogste podium laat zien. "Ik stond de laatste weken goed te spelen, goed te trainen en heb een paar goede toernooien gespeeld. Het is jammer dat ik op de Grand Slams niet mijn beste tennis laat zien."

"Ik speelde vandaag iets te gehaast en maakte een paar onnodige fouten, dat verwijt ik mezelf wel. Ik ging ook wat minder bewegen. Dat zijn kleine dingen, maar bij elkaar worden het grote dingen. Toen draaide de wedstrijd om. Ik kwam in de tweede set nog terug, maar toen was het eigenlijk al te laat."

Rus denkt nog weleens aan de vierderondeplaats in 2012, het hoogtepunt in haar carrière. "Ik probeer niet te veel naar het verleden te kijken. Maar iedere keer dat je hier komt, blijven die herinneringen wel. Ik denk dat ik ook nu wel echt goede zeges boek. Ik sta rond de 80 en het is niet dat ik een slecht jaar heb."

De uitschakeling van Rus betekende dat er geen Nederlandse vrouwen meer present zijn in het enkelspel op Roland Garros. Eerder op maandag ging Kiki Bertens al onderuit in de openingsronde.