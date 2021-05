Naomi Osaka heeft zich maandagavond teruggetrokken op Roland Garros. De nummer twee van de wereld heeft besloten naar huis te gaan naar aanleiding van de ophef die ontstond over haar persboycot.

Osaka zorgde voor reuring door donderdag aan te kondigen dat ze niet zou verschijnen bij persconferenties, die volgens de viervoudig Grand Slam-winnares vaak een negatief effect hebben op de mentale gezondheid van de spelers.

Haar beslissing leidde tot veel kritiek in de tenniswereld. Zo gaf de organisatie van Roland Garros aan niets van de actie te begrijpen en lieten ook spelers als Novak Djokovic en Rafael Nadal weten haar standpunt niet te delen.

"Het is het beste voor het toernooi, de andere spelers en mezelf dat ik me terugtrek, zodat iedereen zich weer op het tennis kan focussen. Het is nooit mijn bedoeling geweest om voor zoveel afleiding te zorgen", schrijft Osaka in een verklaring.

"Ik geef toe dat mijn timing niet ideaal was en dat ik mijn boodschap duidelijker had kunnen overbrengen. Maar belangrijker nog: ik zal mentale gezondheid nooit bagatelliseren of lichtzinnig opvatten."

Ondanks haar mediaboycot was Naomi Osaka na haar gewonnen eersterondepartij wel beschikbaar voor een kort interview op de baan. Foto: Getty Images

Osaka had depressies na US Open-finale van 2018

Osaka geeft in haar verklaring verder aan dat ze sinds haar gewonnen US Open-finale van 2018 met depressies kampte. Tijdens en na die finale - ze won haar eerste Grand Slam-toernooi - was er vooral veel te doen om tegenstander Serena Williams, die gefrustreerd was en zich liet gaan tegen de umpire.

"Iedereen die me kent, weet dat ik introvert ben en dat ik bij toernooien vaak een koptelefoon draag die me helpt tegen mijn sociale angst. Ik heb die angst ook altijd als ik met de wereldpers moet praten. Het maakt me altijd nerveus en gestresst."

Osaka, die op Roland Garros nooit voorbij de derde ronde kwam, was het toernooi in Parijs zondag beginnen door Patricia Maria Tig uit Roemenië te verslaan. In de tweede ronde had ze met Ana Bogdan opnieuw een Roemeense getroffen.