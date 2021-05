Roger Federer is maandag goed aan Roland Garros begonnen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was ondanks een gebrek aan ritme duidelijk een maatje te groot voor Denis Istomin uit Oezbekistan. Eerder op de dag overleefde Daniil Medvedev voor het eerst de openingsronde.

De 39-jarige Federer is nog altijd op de weg terug van een slepende knieblessure en speelde eerder deze maand in Genève pas zijn eerste gravelpartij in twee jaar. Hij verloor er direct, maar herpakte zich in Parijs door Istomin met 6-2, 6-4 en 6-3 opzij te zetten.

In de eerste twee sets legde de Zwitser met een vroege break de basis voor setwinst. In de derde set sloeg hij bij een 2-2-stand opnieuw toe op de service van Istomin, die zelf geen enkele breakkans kreeg, en benutte hij bij een 5-3-voorsprong zijn eerste matchpoint.

Federer, als achtste geplaatst op Roland Garros, is present op zijn eerste Grand Slam-toernooi sinds hij begin 2020 meedeed aan de Australian Open. Hij haalde vijf keer de finale in Parijs, waar hij alleen in 2009 de beste was.

In de tweede ronde staat Federer tegenover Marin Cilic of de Fransman Arthur Rinderknech, die meedoet op een wildcard. Cilic en Rinderknech treffen elkaar later op maandag.

Primeur voor Medvedev in Parijs

Medvedev was de Kazach Alexander Bublik eveneens zonder setverlies de baas: 6-3, 6-3 en 7-5. De nummer twee van de wereld en tweevoudig Grand Slam-finalist strandde bij zijn eerste vier deelnames in Parijs steeds direct.

Tegen Bublik begon Medvedev matig door de eerste twee games te verliezen. Daarna ging het lopen bij de Rus, die Bublik meteen terugbrak en slechts twee van de daaropvolgende tien games hoefde af te staan.

Zo liep Medvedev in ruim een uur uit na een 2-0-voorsprong in sets. In de derde set kwam hij terug van een 5-3-achterstand en serveerde hij de partij bij een 6-5-voorsprong op 'love' uit. In de volgende ronde wacht de Amerikaan Tommy Paul.

Het Italiaanse talent Jannik Sinner, vorig jaar kwartfinalist in Parijs, had in de openingsronde vijf sets nodig om de Fransman Pierre-Hugues Herbert van zich af te slaan: 6-1, 4-6, 6-7 (4), 7-5 en 6-4.

Sinner kreeg tegen de mondiale nummer 85 in de vierde set zelfs een matchpoint tegen, maar overleefde die en trok de winst alsnog naar zich toe. Hij stuit in de tweede ronde op zijn landgenoot Gianluca Mager, die op de ATP-ranking twee plaatsen lager staat dan Herbert.