Kiki Bertens berust in haar vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros. De Westlandse verloor in de eerste ronde in drie sets van de Sloveense Polona Hercog en gaf zodoende een passend vervolg aan een toch al slecht jaar.

Bertens maakte tegen Hercog, die 56 plekken lager op de wereldranglijst staat (17 om 73), vooral in de eerste set een zeer matige indruk. Ze toonde vervolgens wel veerkracht, maar zakte in de beslissende derde set toch weer ver terug.

"De eerste set was gewoon belabberd. Er was veel spanning en ik zat erg vast. Je wilt goed beginnen en dan moet je goed bewegen en los zijn. Maar dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Het was gewoon niet goed, daar kunnen we heel kort over zijn", zei Bertens.

"Ik heb me zo goed als mogelijk voorbereid, maar dit is het op dit moment. Ik kan wel volle bak gaan, dat is niet het probleem en daar heeft het niet aan gelegen. Vandaag heb ik er alles aan gedaan, maar het is niet genoeg geweest."

Kiki Bertens verbijt de frustraties na haar nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros. Foto: EPA

'Gaan eens goed nadenken over wat we nu gaan doen'

De 29-jarige Bertens wil de komende weken zoveel mogelijk wedstrijden spelen om ritme op te doen, vertrouwen te winnen en fysiek weer op niveau te komen. Ze is na haar achillespeesoperatie eind vorig jaar "nog niet pijn- en gedachtevrij".

"Ik ben net de baan af, ga zo naar huis en dan gaan we eens even goed nadenken over wat we nu gaan doen. Dan zien we het wel", hield Bertens, die in de voorbereiding op Roland Garros slechts drie duels op gravel speelde en dit seizoen twee zeges heeft geboekt, zich op de vlakte over haar nabije toekomst.

"Veel wedstrijden spelen is op dit moment gewoon heel erg lastig en we moeten een plan maken voor hoe we dat kunnen doen. Nu komt het grasseizoen eraan en fysiek kan ik die switch niet meteen maken. We moeten kijken hoe het lichaam zich houdt en niet overhaasten, zodat ik er weer een hele tijd uit lig."

Bertens denkt dat ze op alle vlakken nog progressie kan boeken. "Het is een combinatie van alles; fysiek, mentaal en tennis gaan samen. Natuurlijk zou het heel anders zijn als ik deze wedstrijd er net wel uit had gesleept, want dat neem je ook weer mee naar de volgende keer."

Kiki Bertens strandde in 2015 voor het laatst in de eerste ronde op Roland Garros. Foto: AP

'Persboycot Osaka is heel leuk voor haar'

Bertens ging ook nog in op de persboycot van Naomi Osaka. De Japanse nummer twee van de wereld maakte vlak voor Roland Garros bekend dat ze na haar wedstrijden niet gaat verschijnen op de persconferenties, omdat ze zich vaak aangevallen voelt door de vragen van de journalisten.

"Ik heb die vraag al 38 keer beantwoord", aldus Bertens. "Iedereen moet lekker doen wat ie wil doen. Maar ik zit hier, ik doe mijn zegje en ga hierna lekker weg. Dat zij het niet doet, dat is heel leuk voor haar. Maar dat wij het op ons bord krijgen, dat vind ik niet oké."

Roland Garros kwam zondag met een verklaring en waarschuwde Osaka, die mogelijk gediskwalificeerd wordt als de boycot aanhoudt. Ze won zondag van de Roemeense Patricia Maria Tig en hield wel kort een interview op de baan. Ze krijgt in elk geval een boete van 12.000 euro.