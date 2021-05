Titelverdediger Iga Swiatek heeft maandag zonder setverlies de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Het Poolse toptalent rekende op haar twintigste verjaardag af met Kaja Juvan.

Swiatek begon op het Court Philippe-Chatrier in Parijs zeer overtuigend tegen haar Sloveense leeftijdsgenoot en gaf in de 25 minuten durende eerste set geen enkele game weg. In het tweede bedrijf bood Juvan meer tegenstand en overleefde ze op 5-6 drie matchpoints, maar bij de vierde kans sloeg Swiatek alsnog toe: 6-0 en 7-5.

Vorig jaar zorgde Swiatek voor een grote verrassing door Roland Garros op haar naam te schrijven. De huidige nummer negen van de wereld veroverde in Parijs pas de eerste titel uit haar loopbaan en kwam voor het eerst verder dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi.

Dit jaar gaf Swiatek haar titel op Roland Garros al een passend vervolg door de WTA-toernooien in Adelaide (hardcourt) en Rome op haar naam te schrijven. Op het Italiaanse gravel won ze de finale van Karolína Plísková zelfs met 6-0 en 6-0, waarmee ze de toon zette voor Roland Garros.

In de tweede ronde wacht Swiatek een krachtmeting met de Zweedse Rebecca Peterson, die de Amerikaanse Shelby Rogers na een partij van drie uur de baas was: 6-7 (3), 7-6 (8) en 6-2.

Kiki Bertens strandde maandag al in de eerste ronde. De Westlandse, die door een achillespeesblessure een rommelige voorbereiding op Roland Garros kende, werd na een spannende driesetter uitgeschakeld door de Sloveense Polona Hercog.