Kiki Bertens is maandag direct uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Westlandse moest na een spannende driesetter op het gravel in Parijs haar meerdere erkennen in de Sloveense Polona Hercog.

De 29-jarige Bertens toonde veerkracht na een kansloos verloren eerste set, maar trok na bijna twee uur toch aan het kortste eind tegen Hercog, de nummer 73 van de wereld: 1-6, 6-3 en 4-6. In de gehele wedstrijd vielen in totaal veertien breaks.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat Bertens al in de eerste ronde van Roland Garros wordt uitgeschakeld. Ze haalde een jaar later de halve finales en kwam sindsdien altijd verder dan de eerste ronde op haar favoriete Grand Slam-toernooi. Vorig jaar waren de achtste finales het eindstation voor Bertens.

De snelle uitschakeling van Bertens komt desondanks niet als een heel grote verrassing. De nummer zeventien van de wereld miste door klachten aan haar gekwetste achillespees de toernooien in Stuttgart, Rome en Belgrado en speelde in de voorbereiding op Roland Garros slechts drie wedstrijden op gravel.

Bertens zal zich nu gaan richten op het grasseizoen. De kopvrouw van het Nederlandse tennis bereidt zich volgende maand in Eastbourne voor op Wimbledon en focust zich na het Grand Slam-toernooi in Londen op de Olympische Spelen in Tokio.

Met Arantxa Rus zit er nog een Nederlandse in het hoofdschema van Roland Garros. Zij speelt later op maandag in de eerste ronde tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu. Hercog wacht in de tweede ronde een wedstrijd tegen de Duitse Laura Siegemund of de Française Caroline Garcia.

Bertens moet inkomen in eerste set

Zonder wedstrijdritme in de benen begon Bertens dramatisch aan het duel met Hercog op baan 6. Door een reeks onnodige fouten verloor ze direct haar eerst servicegame en ze slaagde er in de eerste set totaal niet meer in om het tij te keren.

Bertens, die niet kon imponeren met haar service, pakte in de eerste set slechts één game en dat was een break op 0-5 met een fraai dropshot, een van haar spaarzame hoogtepunten in de eerste set. Ze sloeg zeven onnodige fouten meer en zeven winners minder dan Hercog.

In het tweede bedrijf wist Bertens zich toch te herpakken door met bij vlagen aanvallend spel op 1-1 en 3-1 de servicegame van Hercog te winnen. Bertens moest daarna nog wel een break toestaan, maar ze won acht van de laatste negen punten van de tweede set en sleepte er overtuigend een derde set uit.

Bertens stond er in de beslissende set snel goed voor, maar speelde te wisselvallig om Hercog van zich af te schudden. De Sloveense kwam twee keer terug van een break achterstand en maakte op 4-4 het verschil door haar eerste breakpoint in die game te verzilveren. Hercog had op haar eigen service vervolgens aan één matchpoint genoeg om een zichtbaar teleurgestelde Bertens naar huis te sturen.