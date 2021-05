Botic van de Zandschulp denkt dat hij zondag met zijn eerste zege op een Grand Slam-toernooi heeft bewezen dat hij zowel fysiek als mentaal flinke progressie heeft geboekt. De Nederlandse debutant verraste in de eerste ronde van Roland Garros de Pool Hubert Hurkacz na een achterstand van 2-0 in sets: 6-7 (5), 6-7 (4), 6-2, 6-2 en 6-4.

"Dit is de belangrijkste overwinning uit mijn loopbaan", aldus de 25-jarige Van de Zandschulp. "Het is echt een boost voor je zelfvertrouwen als je terugkomt na een achterstand van 2-0 in sets. Ik heb laten zien dat ik met jongens van dit niveau meekan. Na de winst van drie kwalificatiewedstrijden had ik al het nodige vertrouwen."

Hurkacz is de nummer twintig van de wereld en hij schreef dit jaar al het Masters-toernooi van Miami op zijn naam. "Ik heb nu het vertrouwen dat als ik goed speel, ik dit soort jongens kan verslaan. Zeker als ik goed speel en zij wat minder en het bijvoorbeeld tot 4-4 gelijk opgaat."

De eerste twee sets werden via een tiebreak gewonnen door Hurkacz, maar daarna kantelde het duel. "De eerste twee sets zaten erg dicht bij elkaar. Hij serveerde erg sterk en kreeg meer gratis punten, maar ik vond mezelf beter in de rally, al had ik soms bijna het gevoel dat ik aan het 'pielen' was. Gelukkig ging hij na de tweede set wat minder serveren", aldus de nummer 154 van de wereld.

Begin dit jaar maakte Van de Zandschulp al zijn Grand Slam-debuut door het hoofdschema van de Australian Open te bereiken. De Veenendaler verloor in Melbourne in de eerste ronde echter kansloos van het Spaanse talent Carlos Alcaraz.

"Op de Australian Open heb ik begin dit jaar al wel een best-of-fivewedstrijd gespeeld en die wedstrijd liep toen snel bij me weg. Maar ik heb ervan geleerd en wist dat ik de wedstrijd na het verlies van de eerste twee sets nog kon omdraaien."

Botic van de Zandschulp won bij zijn Roland Garros-debuut van de Pool Hubert Hurkacz. Foto: Getty Images

'Nieuwe coach helpt me mentaal stappen te maken'

Van de Zandschulp speelde pas de eerste vijfsetter uit zijn loopbaan en fysiek en mentaal hield hij zich goed staande. "Fysiek ben ik een stuk beter geworden en ook mentaal probeer ik stappen te maken. Deze week gaat het erg goed en mijn nieuwe coach Peter Lucassen helpt me ook daarin."

Lucassen, in dienst van tennisbond KNLTB, nam onlangs de rol over van Dennis Schenk en hij gaat Van de Zandschulp ook de komende maanden bijstaan. De Nederlander hoeft pas woensdag weer in actie te komen en treft dan de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

"Ik denk dat er nog meer in het vat zit", aldus Van de Zandschulp, die al 84.000 euro aan prijzengeld heeft verdiend. "Ik wist het eigenlijk niet, maar toevallig vertelde mijn trainer het net."

Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man sinds 2017 die de tweede ronde weet te bereiken op Roland Garros. Robin Haase en Tallon Griekspoor strandden dit jaar in het kwalificatietoernooi.

Bij de vrouwen komen Kiki Bertens (tegen Polona Hercog) en Arantxa Rus (tegen Mihaela Buzarnescu) maandag voor het eerst in actie.