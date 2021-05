Botic van de Zandschulp heeft zondag voor een stunt gezorgd bij zijn debuut in het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Veenendaler knokte zich in de eerste ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz terug van een 2-0-achterstand en won in vijf sets.

De 25-jarige Van de Zandschulp was met 6-7 (5), 6-7 (4), 6-2, 6-2 en 6-4 te sterk voor de één jaar jongere Hurkacz, de nummer twintig van de wereld. De Nederlander besliste de partij op het gravel in Parijs na liefst 3 uur en 43 minuten op zijn tweede matchpoint.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen Alejandro Davidovich Fokina. De Spanjaard, die de 46e plaats op de ATP-ranking bezet, rekende in drie sets af met Mikhail Kukushkin uit Kazachstan.

Van de Zandschulp had zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi geplaatst. De nummer 154 van de wereld doet voor de tweede keer mee in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi, nadat hij begin dit jaar zijn debuut maakte op de Australian Open. Daar verloor hij in de eerste ronde van de Spanjaard Carlos Alcaraz.

In dezelfde periode beleefde Van de Zandschulp zijn doorbraak als proftennisser. Kort voor de Australian Open bereikte hij de kwartfinales op een ATP-toernooi in Melbourne en dat is nog altijd zijn beste prestatie in het ATP-circuit.

Van de Zandschulp is de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Bij de vrouwen komen Kiki Bertens en Arantxa Rus beiden maandag in actie. Bertens speelt in de eerste ronde tegen de Sloveense Polona Hercog en Rus opent haar toernooi tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu.

Hubert Hurkacz is de nummer twintig van de wereld. Hubert Hurkacz is de nummer twintig van de wereld. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp verliest eerste twee sets in tiebreak

In de eerste set knokte Van de Zandschulp zich terug van een break achterstand, maar moest hij in de tiebreak alsnog zijn meerdere erkennen in de als negentiende geplaatste Hurkacz.

De Nederlander leverde in het tweede bedrijf meteen zijn service in, maar herstelde het evenwicht in de achtste game. In de tiebreak was Hurkacz alsnog de betere, waardoor hij op weg leek naar de tweede ronde.

Van de Zandschulp gaf zich niet gewonnen en vocht zich terug in de partij. In zowel de derde als de vierde set had de qualifier al vroeg een break te pakken en gaf hij die niet meer uit handen, waardoor een vijfde set de beslissing moest brengen.

Daarin kwam Van de Zandschulp met 2-0 voor en probeerde Hurkacz de achterstand weg te poetsen, maar de Pool wist zijn enige breakkans in de beslissende set niet te benutten. De Veenendaler gaf zijn voorsprong niet meer weg en boekte zijn eerste zege op een Grand Slam-toernooi.